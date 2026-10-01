Các nhà khoa học thảo luận hướng nghiên cứu tiên tiến trong hóa học và khám phá thuốc

GS David MacMillan, Đại học Princeton (Hoa Kỳ), được trao Giải Nobel Hóa học năm 2021 chia sẻ hướng nghiên cứu tại chương trình

Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting, tạo không gian trao đổi giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước với giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và học sinh, sinh viên về những hướng nghiên cứu tiên tiến trong hóa học và khám phá thuốc.

Chương trình tập trung vào các hướng nghiên cứu liên quan đến xúc tác hiện đại, tổng hợp hữu cơ, hóa dược, khám phá thuốc và các phân tử có hoạt tính sinh học, qua đó cập nhật những tiến bộ trong hóa học hiện đại và tăng cường kết nối giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho 3 diễn giả tại chương trình - Ảnh: THANH HÙNG

Tại chương trình, GS David MacMillan, Đại học Princeton (Hoa Kỳ), được trao Giải Nobel Hóa học năm 2021 đã chia sẻ về xúc tác hữu cơ bất đối xứng và hành trình phát triển phương pháp sử dụng các phân tử hữu cơ làm chất xúc tác, hướng đến những quy trình tổng hợp hiệu quả, an toàn và bền vững hơn. Ông cũng giới thiệu sự phát triển của xúc tác quang sử dụng ánh sáng khả kiến và khả năng ứng dụng trong tổng hợp hóa học, phát triển dược phẩm. Cùng với đó, GS David MacMillan còn chia sẻ về vai trò của giáo dục từ chính hành trình của bản thân và gia đình, nhấn mạnh giáo dục là “tấm thông hành” mở ra cơ hội bước ra thế giới, đồng thời khuyến khích người trẻ kiên trì theo đuổi tri thức và đam mê.

Các diễn giả trao đổi, giải đáp các câu hỏi tại chương trình - Ảnh: THANH HÙNG

Trong khi đó, GS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia) trình bày chủ đề “From Fundamental Discovery to Translational Impact: A Two-Way Journey from Our Laboratory”, tập trung vào mối liên hệ hai chiều giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn. Ông giới thiệu các hướng nghiên cứu về xúc tác hữu cơ, tổng hợp bất đối xứng và các phân tử có hoạt tính sinh học phục vụ nghiên cứu dược học, hóa học y sinh.

PGS-TS Đoàn Lê Hoàng Tân, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến (ĐHQG TPHCM trình bày về vật liệu khung cơ-kim (Metal–Organic Frameworks – MOFs), từ thiết kế, tổng hợp, chức năng hóa đến các hướng ứng dụng trong phân phối thuốc, điều trị ung thư, cảm biến, xúc tác và xử lý môi trường.

Sau các bài trình bày, ba diễn giả trao đổi, giải đáp câu hỏi của học sinh, sinh viên, nhà khoa học tham dự chương trình về nghiên cứu hóa học, khám phá thuốc, vật liệu mới và khả năng đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng.

Chương trình thu hút hàng trăm sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của các trường thành viên của ĐHQG TPHCM tham dự - Ảnh: THANH HÙNG

Thông qua chương trình, ĐHQG TPHCM và Quỹ VinFuture hướng đến kết nối cộng đồng khoa học Việt Nam với các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực hóa học - hóa dược; cập nhật kết quả nghiên cứu về xúc tác hiện đại, tổng hợp hữu cơ, hóa dược và khám phá thuốc; thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Chương trình cũng mở ra cơ hội trao đổi về các dự án nghiên cứu chung, chương trình trao đổi học thuật và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh trao đổi chuyên môn, chương trình tạo cơ hội để học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các nhà nghiên cứu trẻ trực tiếp gặp gỡ các nhà khoa học, tiếp cận những hướng nghiên cứu mới và mở rộng kết nối học thuật. Qua đó, chương trình hướng đến thúc đẩy các nhóm hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, đồng hướng dẫn và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học – dược học.

Chuỗi hoạt động kết nối InnovaConnect được Quỹ VinFuture triển khai từ năm 2024 nhằm đưa các nhà khoa học quốc tế tới gần hơn với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn. Chỉ trong hai năm 2024-2025, 7 sự kiện kết nối đã được tổ chức với hơn 3.000 người tham dự trực tiếp.

Mỗi chương trình được thiết kế như một “điểm chạm” kết nối các nhà khoa học quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu tại Việt Nam. Nhờ đó, nhiều cuộc gặp gỡ ban đầu đã tiếp tục được phát triển thành trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, cố vấn chiến lược hoặc đề xuất dự án cụ thể. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận mạng lưới quốc tế và học hỏi kinh nghiệm toàn cầu.