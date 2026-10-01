Samsung lần đầu thử sức với tai nghe dạng kẹp, giá hơn 5 triệu đồng

Samsung vừa ra mắt Galaxy Buds On, mẫu tai nghe dạng kẹp đầu tiên của hãng. Sản phẩm sở hữu thiết kế mới, hướng đến những người ưu tiên sự thoải mái và an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Galaxy Buds On sử dụng kiểu thiết kế kẹp ôm quanh tai thay vì nhét trực tiếp vào ống tai. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể nghe được âm thanh từ môi trường xung quanh khi đi bộ, đạp xe hoặc chạy bộ, dễ dàng nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh.

Samsung cho biết hãng đã nghiên cứu nhiều hình dạng tai khác nhau và sử dụng các mô phỏng để xác định vị trí tối ưu cho loa và pin. Phần kẹp cũng được điều chỉnh về độ đàn hồi và diện tích tiếp xúc nhằm phân bổ áp lực đồng đều hơn, giúp tai nghe tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Phần kẹp tai được điều chỉnh về độ đàn hồi và diện tích tiếp xúc nhằm phân bổ áp lực đồng đều hơn

Galaxy Buds On được trang bị một vùng cảm ứng ở phía sau, cho phép điều khiển tai nghe, quản lý nhạc và thực hiện các thao tác với cuộc gọi mà không cần lấy điện thoại thông minh ra.

Với thiết kế tai nghe mở, một trong những thách thức thường gặp là khả năng tái tạo âm bass cũng như tình trạng âm thanh bị lọt ra ngoài. Samsung cho biết Galaxy Buds On giải quyết vấn đề này nhờ công nghệ TwinBoost Speaker kết hợp với tính năng tự động điều chỉnh âm lượng dựa trên môi trường xung quanh.

Sản phẩm cũng được trang bị công nghệ Audio Leakage Reduction giúp hạn chế âm thanh phát ra ngoài tai nghe. Tính năng này đặc biệt hữu ích tại những nơi như quán cà phê hoặc thư viện, nơi việc để âm thanh lọt ra ngoài có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Samsung đồng thời mở rộng hệ sinh thái Galaxy sang mẫu tai nghe mới. Khi kết nối Galaxy Buds On với một thiết bị Galaxy AI tương thích, người dùng có thể sử dụng nhiều tính năng rảnh tay như Gemini Live, ghi chú bằng giọng nói và nhận thông báo.

Một tính năng đáng chú ý khác là Head Gestures, cho phép tai nghe nhận diện các chuyển động của đầu. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện một số thao tác như trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi, tắt báo thức và tương tác với thông báo mà không cần chạm vào điện thoại. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những tình huống việc thao tác trực tiếp trên smartphone không thuận tiện.

Đối với các cuộc gọi, Galaxy Buds On sử dụng hệ thống gồm ba microphone, cảm biến Voice Pickup Unit dựa trên công nghệ dẫn truyền qua xương và công nghệ xử lý bằng máy học.

Hệ thống này có khả năng tách giọng nói của người dùng khỏi tiếng ồn xung quanh, qua đó cải thiện chất lượng cuộc gọi trong môi trường nhiều tạp âm.

Về thời lượng pin, Galaxy Buds On có thể phát nhạc liên tục trong tối đa 9,5 giờ. Samsung trang bị cho sản phẩm nền tảng âm thanh Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform kết hợp với bộ khuếch đại Class-D hiệu suất cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Galaxy Buds On sẽ được Samsung mở bán đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 27/10 với giá 299.000 won (5,7 triệu đồng) với phiên bản màu đen. Sau đó, sản phẩm sẽ được phát hành tại nhiều thị trường trên toàn cầu, nhưng Samsung hiện chưa công bố đầy đủ mức giá dành cho từng khu vực.