Những thiết lập đơn giản giúp hồi sinh iPhone cũ

Apple đã ra mắt iOS 27, phiên bản hệ điều hành mới nhất dành cho iPhone với khả năng tận dụng Siri AI.

Bên cạnh việc đưa Siri AI đến với người dùng, bản cập nhật còn mang đến nhiều bản sửa lỗi, cải thiện hiệu năng và tối ưu thời lượng pin cho các thiết bị từ iPhone 11 đến những mẫu iPhone mới nhất.

Với những mẫu iPhone cũ không còn hỗ trợ phiên bản phần mềm mới nhất, một số cài đặt có thể được điều chỉnh để cải thiện hiệu năng và độ ổn định của thiết bị.

Những thiết lập này chủ yếu hữu ích với các mẫu từ iPhone XS trở về trước, cũng có thể giúp ích cho một số iPhone đời mới về lý thuyết vẫn hỗ trợ bản cập nhật nhưng không đủ 64GB dung lượng lưu trữ cần thiết để tải xuống phiên bản phần mềm mới.

TỐI ƯU GIAO DIỆN VÀ CẢM ỨNG

Nếu iPhone gặp tình trạng chuyển đổi giữa các ứng dụng chậm, phản hồi kém hoặc hoạt động không ổn định, việc giảm bớt một số hiệu ứng giao diện có thể giúp thiết bị vận hành nhẹ nhàng hơn.

Với những mẫu iPhone chạy iOS 26 hoặc iOS 27, Liquid Glass là một trong những tính năng có thể điều chỉnh. Ngôn ngữ thiết kế này được Apple giới thiệu cùng iOS 26 và được hãng quảng bá là cuộc đại tu giao diện lớn nhất của iOS kể từ iOS 7.

Tuy nhiên, Liquid Glass cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều bởi giao diện này có thể tạo thêm gánh nặng xử lý trên các thiết bị cũ. Để giảm ảnh hưởng của Liquid Glass, có thể mở Cài đặt, chọn Giao diện rồi vào Liquid Glass và di chuyển thanh trượt cho đến khi giao diện chuyển sang dạng được nhuộm màu. Tại khu vực tùy chọn trợ năng trên cùng trang, cũng có thể bật giảm chuyển động.

Với những mẫu iPhone không thể chạy iOS 26 hoặc iOS 27, Liquid Glass không phải là vấn đề cần quan tâm. Thay vào đó, có thể mở Cài đặt, chọn Trợ năng, tiếp tục vào Màn hình & Cỡ chữ rồi bật Giảm độ trong suốt và Giảm chuyển động.

Các thiết lập này giúp giao diện dễ đọc hơn đồng thời giảm bớt những hiệu ứng không cần thiết khi các thành phần mở, đóng hoặc chuyển đổi. Nhờ hạn chế các hiệu ứng trang trí, thiết bị có thể phản hồi nhanh hơn, tiết kiệm một phần thời lượng pin và trở nên dễ sử dụng hơn, đặc biệt trên những mẫu iPhone đã có tuổi đời.

Một thiết lập khác cũng đáng chú ý là thời gian phản hồi của Haptic Touch. Trong iOS 13, Apple đã loại bỏ 3D Touch để chuyển sang Haptic Touch.

Công nghệ 3D Touch từng được giới thiệu trên iPhone 6S, cho phép màn hình nhận diện nhiều mức lực nhấn khác nhau để thực hiện các thao tác như xem trước liên kết, xem Live Photo hoặc thậm chí hoạt động như một nút điều khiển bổ sung trong một số trò chơi.

Sau đó, Apple quyết định loại bỏ 3D Touch trên các mẫu iPhone mới hơn và thay thế bằng Haptic Touch. Tính năng này vẫn giữ lại một số khả năng quen thuộc của 3D Touch như xem trước liên kết hoặc Live Photo nhưng dựa vào thời gian giữ ngón tay trên màn hình thay vì lực nhấn.

Trên những chiếc iPhone đã sử dụng trong thời gian dài, sự hao mòn theo năm tháng có thể khiến khả năng nhận diện thao tác chạm không còn nhạy và chính xác như ban đầu. Khi đó, thiết lập thời gian Haptic Touch mặc định có thể không còn phù hợp.

Để điều chỉnh, có thể mở Cài đặt, chọn Trợ năng, vào Cảm ứng rồi chọn Haptic Touch và chuyển đổi giữa các tùy chọn Nhanh, Mặc định hoặc Chậm. Hệ thống cũng cung cấp một biểu tượng xem trước để kiểm tra cảm giác phản hồi trước khi áp dụng.

Haptic Touch sẽ có ba mức là nhanh, mặc định và chậm

Tùy chọn Chậm tạo thêm thời gian trước khi thiết bị nhận diện thao tác nhấn giữ, phù hợp khi màn hình thường xuyên nhận diện nhầm thao tác. Ngược lại, nếu thao tác nhấn giữ có cảm giác chậm hoặc phản hồi không ổn định, tùy chọn Nhanh có thể giúp cải thiện khả năng phản hồi.

TẮT TÍNH NĂNG CHẠY NỀN KHÔNG CẦN THIẾT

Nếu chiếc iPhone cũ bắt đầu hoạt động chậm hơn bình thường hoặc pin đã xuống cấp nhưng chưa được thay mới, một số tính năng chạy ngầm có thể là nguyên nhân khiến thiết bị phải xử lý nhiều tác vụ hơn cần thiết. Hai thiết lập đáng chú ý trong trường hợp này là Làm mới ứng dụng trong nền và Vị trí quan trọng.

Để điều chỉnh Làm mới ứng dụng trong nền, có thể mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi tìm đến mục Làm mới ứng dụng trong nền. Trên các mẫu iPhone mới, việc duy trì hoạt động của nhiều ứng dụng trong nền thường không gây ảnh hưởng đáng kể nhờ phần cứng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những mẫu iPhone cũ thường có dung lượng RAM thấp hơn và bộ xử lý đã qua nhiều năm sử dụng nên việc liên tục làm mới dữ liệu cho các ứng dụng có thể tạo thêm áp lực lên hiệu năng cũng như thời lượng pin.

Vì vậy, có thể tắt tính năng này đối với phần lớn ứng dụng và chỉ giữ lại những ứng dụng thực sự cần cập nhật thường xuyên như tin nhắn hoặc Mail. Với các ứng dụng còn lại, dữ liệu mới sẽ được cập nhật khi ứng dụng được mở.

Một thiết lập khác là Vị trí quan trọng. Tính năng này nằm trong Cài đặt, vào Quyền riêng tư & Bảo mật, chọn Dịch vụ định vị, tiếp tục vào Dịch vụ hệ thống. Khi được bật, iPhone có thể ghi nhớ những địa điểm thường xuyên xuất hiện để hỗ trợ các tính năng như lời nhắc và đề xuất trong Maps.

Trên một thiết bị đã cũ, việc liên tục xử lý và lưu trữ dữ liệu vị trí có thể tạo thêm một số tác vụ chạy nền không thực sự cần thiết. Tắt Vị trí quan trọng sẽ giúp giảm bớt hoạt động nền của hệ thống, góp phần cải thiện thời lượng pin và hiệu năng tổng thể của iPhone.

ĐẶT AIRDROP THÀNH CHỈ DANH BẠ

Apple đã thay đổi cách AirDrop hoạt động kể từ iOS 16.1.1. Ban đầu, thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc gây áp lực nhằm hạn chế việc người biểu tình sử dụng AirDrop để chia sẻ nội dung tới nhiều người.

Theo thiết lập mới, tùy chọn mặc định được đặt thành Chỉ danh bạ, trong khi tùy chọn Mọi người trong 10 phút yêu cầu người dùng phải chủ động nhấn giữ AirDrop trong Trung tâm điều khiển để kích hoạt.

Về sau, khi các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc duy trì AirDrop ở chế độ Chỉ danh bạ cũng trở thành một biện pháp giúp hạn chế nguy cơ gặp phải các cuộc tấn công zero-click hoặc những nội dung rác được gửi liên tục tại nơi công cộng.

Với những chiếc iPhone chưa được cập nhật lên iOS 16.2, có thể mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung, vào AirDrop rồi chuyển tùy chọn Mọi người sang Chỉ danh bạ. Thiết lập này giúp hạn chế những người không có trong danh bạ gửi tệp qua AirDrop, giảm nguy cơ thiết bị bị làm phiền hoặc trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm ẩn.

Khi các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc duy trì AirDrop ở chế độ Chỉ danh bạ cũng trở thành một biện pháp bảo vệ

Trên những chiếc iPhone chạy phiên bản phần mềm mới nhất, Apple còn bổ sung thêm một lớp bảo vệ. Ngay cả khi AirDrop được đặt ở chế độ Mọi người trong 10 phút, thiết bị vẫn có thể yêu cầu nhập mã PIN hiển thị trên iPhone của người gửi trước khi cho phép truyền tệp.

Nhờ đó, quyền gửi có thể được kiểm soát theo từng lần hoặc cho phép gửi không giới hạn trong vòng 30 ngày. Dù có thể khiến quá trình chia sẻ trở nên thêm một bước, cơ chế này giúp tăng cường khả năng bảo vệ thiết bị khi sử dụng AirDrop.

TỐI ƯU HÓA SẠC PIN

Một trong những thiết lập quan trọng khác trên iPhone cũ là sạc pin được tối ưu hóa, tính năng có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin trong quá trình sử dụng lâu dài. Để bật tính năng này, có thể mở Cài đặt, chọn Pin, sau đó vào Sạc pin và kích hoạt Sạc pin được tối ưu hóa.

Khi được bật, iPhone sẽ học thói quen sạc và có thể trì hoãn việc hoàn tất quá trình sạc cho đến gần thời điểm thiết bị được sử dụng. Chẳng hạn, nếu điện thoại được cắm sạc qua đêm, máy có thể giữ mức pin ở khoảng 80% trong một khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sạc lên 100% trước khi bắt đầu ngày mới. Việc hạn chế thời gian pin duy trì ở mức sạc đầy có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm tuổi thọ pin.

Bên cạnh các thiết lập phần mềm, thay pin cũng là một cách đáng cân nhắc để cải thiện khả năng sử dụng của iPhone cũ khi pin đã xuống cấp. Với những mẫu iPhone mới hơn, Apple tiếp tục bổ sung các tính năng nhằm tối ưu hóa quá trình sạc và giảm tốc độ lão hóa pin.

Theo Apple, iPhone 15 và các mẫu mới hơn có thể đạt tới 1.000 chu kỳ sạc trước khi pin cần được thay thế, trong khi các thế hệ trước thường được thiết kế để đạt khoảng 500 chu kỳ.

Trên những mẫu iPhone mới nhất, còn có thể thiết lập Giới hạn sạc trong khoảng từ 80 - 100% bằng cách mở Cài đặt, chọn Pin rồi vào Sạc pin. Việc giới hạn mức sạc tối đa, đặc biệt khi thiết bị đang sử dụng pin mới, giúp giảm số lần pin đạt trạng thái sạc đầy và có thể góp phần kéo dài tuổi thọ pin trong thời gian dài.