Nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản hợp tác với Dell xây dựng trung tâm dữ liệu 15 tỷ USD. Ảnh minh họa: Dell Technologies

Tập đoàn năng lượng lớn nhất Nhật Bản - JERA đang hợp tác với gã khổng lồ máy tính Dell của Mỹ và Rhaelm - nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo (AI) của Anh để xây dựng một trung tâm dữ liệu trị giá 15 tỷ USD tại Nhật Bản. Động thái diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Á này đang đẩy nhanh quá trình xây dựng các cơ sở hạ tầng AI.

Ba công ty đã ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 1/10 và dự kiến triển khai một trung tâm dữ liệu “đằng sau đồng hồ đo điện” (behind-the-meter), tức là trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn điện được phát ngay tại chỗ thay vì lấy điện từ lưới điện.

Cơ sở này có công suất 400 MW, sẽ được xây dựng ngay cạnh nhà máy điện khí của JERA tại tỉnh Chiba, sử dụng nguồn điện từ phần công suất dư của nhà máy. Theo mô tả của liên minh, đây sẽ là “dự án triển khai hạ tầng AI tại một địa điểm đơn lẻ lớn nhất Nhật Bản và là một trong những dự án lớn nhất châu Á.”

Thông qua dự án, ba công ty đặt mục tiêu phát triển một mô hình tiêu chuẩn hóa để triển khai trung tâm dữ liệu nhanh chóng và có khả năng mở rộng, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ việc mua sắm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), sản xuất điện đến việc tìm nguồn cung ứng thiết bị AI và vận hành.

JERA và Rhaelm sẽ tìm cách nhân rộng mô hình này sang các nhà máy điện khác nếu phù hợp, với tham vọng hỗ trợ năng lực cơ sở hạ tầng AI quy mô nhiều GW trên khắp Nhật Bản vào những năm 2030 và ở nước ngoài trong dài hạn.

Dự kiến, cơ sở Chiba sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng năm 2028.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách củng cố ngành sản xuất thông qua AI như một phần của chiến lược tăng trưởng mới. Trong kế hoạch đầu tư 370.000 tỷ yên (2.300 tỷ USD) của Nhật Bản, 102.000 tỷ yên sẽ được dành cho các lĩnh vực bao gồm AI vật lý và chất bán dẫn.

Tuy nhiên, các trung tâm dữ liệu đang xây dựng trên toàn thế giới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về AI đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc đảm bảo nguồn điện. Sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu đang làm quá tải các công ty điện lực và các cơ sở mới có thể phải chờ đến cả thập kỷ để được cung cấp điện.

Các trung tâm dữ liệu “behind-the-meter” đang nổi lên như một giải pháp. Google đang xây dựng một trung tâm dữ liệu ở bang Texas của Mỹ với các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời tích hợp, trong khi các công ty như Meta và SoftBank Group đang thiết lập các nhà máy nhiệt điện bên cạnh các cơ sở của họ.

Ông Yukio Kani, Giám đốc điều hành toàn cầu của JERA cho biết: “Một chủ đề đang thu hút sự chú ý đáng kể trên toàn thế giới hiện nay là “tốc độ cung cấp điện” - điện năng có thể được cung cấp [cho các trung tâm dữ liệu] nhanh đến mức nào”.

Theo ông Kani, chuỗi cơ sở hạ tầng của Nhật Bản hỗ trợ các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn “cực kỳ lâu dài và có tính liên kết cao”, bao gồm không chỉ các cơ sở vật chất mà còn “cả các đường ống dẫn khí hỗ trợ chúng, các trạm tiếp nhận LNG, tàu chở LNG, và thậm chí cả việc thu mua LNG từ khắp nơi trên thế giới”.

Ông nói thêm rằng các trung tâm dữ liệu cần “nguồn điện an toàn và ổn định 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm” và việc tiêu chuẩn hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và quản lý như một hệ thống duy nhất “là điều thiết yếu” để đạt được điều đó.