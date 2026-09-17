Bắt khẩn cấp nam rapper sinh năm 2004

Sáng 17/9, Spotvnews đưa tin nam ca sĩ, rapper Ksmartboi bị bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy trong thời gian đang chấp hành án treo. Nam nghệ sĩ sinh năm 2004 bị tình nghi sử dụng cần sa dạng lỏng.

Ngày 14/9, Sở Cảnh sát Mapo Seoul đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ Ksmartboi. Đến ngày 16/9, nam rapper được đưa ra thẩm vấn trước khi tòa xem xét việc bắt giữ. Sau đó, tòa án ban hành lệnh bắt giữ với lý do nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ.

Ksmartboi là nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật” ở Kbiz. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Ksmartboi vướng vào bê bối liên quan đến ma túy. Tháng 5/2024, anh bị cáo buộc hút cần sa cùng một người quen tại một bãi đậu xe ở Seoul. Đến tháng 12 cùng năm, tòa án tuyên phạt nam rapper 8 tháng tù giam vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Ksmartboi sau đó kháng cáo. Đến tháng 4/2025, tại phiên phúc thẩm, tòa giữ mức án 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 2 năm. Nam nghệ sĩ được tại ngoại và trở về nhà chấp hành án.

Khoảng 1 năm 5 tháng sau, Ksmartboi tiếp tục bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng chất cấm. Vụ việc khiến anh một lần nữa phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự.

Ksmartboi tên thật Kim Sangmin, sinh năm 2004 và hoạt động dưới trướng Indigo Music, hãng thu âm hip-hop do rapper Swings thành lập.

Ksmartboi từng có tiền án tiền sự liên quan tới ma túy. Ảnh: Nate

Nam rapper từng phát hành ca khúc Ballin vào tháng 12/2024 rồi bất ngờ vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc. Thời điểm đó, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng anh bị bắt vì sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, rapper Yes Junior từng lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Đến tháng 6/2025, Ksmartboi trở lại mạng xã hội, đăng bài thông báo tình hình và tiếp tục hoạt động âm nhạc. Sau đó, công chúng mới biết trong thời gian vắng bóng, nam rapper từng vướng vào vụ án liên quan đến ma túy và được hưởng án treo.

Với lệnh bắt giữ mới, Ksmartboi tiếp tục đối mặt với cáo buộc liên quan đến chất cấm trong thời gian đang chịu án treo.