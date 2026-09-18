Phạt tù đối tượng giả danh 'đội hiệp sĩ' giải cứu người bị bán sang Campuchia

Bị cáo Nguyễn Minh Sang bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Minh Sang từng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân bị bán sang Campuchia. Do cần tiền tiêu xài, Sang nảy sinh ý định lợi dụng uy tín trước đây để thành lập tổ chức mang danh nghĩa giải cứu nạn nhân bị bán sang Campuchia, qua đó tạo lòng tin với người thân các nạn nhân để chiếm đoạt tiền.

Khoảng tháng 9/2024, Sang thuê phòng số 101, khách sạn K.V tại khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) làm nơi hoạt động. Sang tự thành lập “Đội Hiệp Sĩ Minh Sang”, gồm L.P.H.V, N.M.T, N.T.N và N.H.Đ do Sang làm đội trưởng.

Sang đồng thời lập trang Facebook mang tên “ĐỘI HIỆP SĨ MINH SANG đội phòng chống tội phạm mua bán người quốc tế (Hiệp sĩ minh sang)”, đăng hình ảnh, bài viết về việc giải cứu các nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam nhằm tạo lòng tin để người nhà các nạn nhân tìm đến nhờ giải cứu người thân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, Sang đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 930 triệu đồng của 4 bị hại. Cụ thể, ngày 24/11/2024, anh V.T.L liên hệ nhờ Sang giải cứu em ruột là V. T.L đang bị giữ tại Campuchia với yêu cầu tiền chuộc 180 triệu đồng. Sang yêu cầu anh L đưa đủ số tiền này và hứa sẽ chuộc người về trong vòng một ngày. Ngày 25/11/2024, anh L giao 180 triệu đồng cho Sang. Sau đó, Sang thuê xe đưa anh L đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và nói dối rằng đang chờ giải cứu em của anh L đưa về Việt Nam, nhưng ngay sau đó Sang bỏ trốn và chặn liên lạc.

Ngày 15/12/2024, bà B.T.H liên hệ Sang nhờ giải cứu con trai là anh Đ.K.L bị bán sang Campuchia. Bà H giao trước cho Sang 100 triệu đồng và hai bên thỏa thuận trong vòng một tháng nếu không tìm được người sẽ hoàn trả tiền. Sau thời hạn trên, Sang chỉ hoàn trả 60 triệu đồng, rồi chặn liên lạc.

Ngày 22/2/2025, vợ chồng ông V.T.S và bà L.T.D liên hệ nhờ giải cứu con trai là anh V.Q.B bị bán sang Campuchia. Sang yêu cầu gia đình đưa trước 20 triệu đồng để tìm kiếm. Ngày 25/2/2025, Sang tiếp tục yêu cầu chuyển 200 triệu đồng. Đến ngày 1/3/2025, Sang yêu cầu chuyển thêm 120 triệu đồng với lý do cần chi phí đưa nạn nhân về Việt Nam. Từ ngày 7 đến 30/3/2025, Sang nhiều lần yêu cầu gia đình đưa thêm tiền với các lý do thuê xe, ăn uống và đền hợp đồng lao động của nạn nhân tại Campuchia. Tổng cộng, Sang nhận của vợ chồng ông S bà D 430 triệu đồng rồi chặn liên lạc.

Khoảng đầu tháng 4/2025, anh L.V.N liên hệ Sang nhờ giải cứu em gái là L.T.M.C đang bị Công an Campuchia bắt giữ vì vi phạm pháp luật. Sang yêu cầu anh N chuẩn bị 220 triệu đồng và hứa sẽ lo cho chị C về Việt Nam. Nạn nhân đã giao và chuyển cho Sang 220 triệu đồng. Sau đó, Sang không cung cấp được thông tin về chị C và không trả lại tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động của Sang; trong đó có xe ô tô, máy tính xách tay, con dấu mang tên “Đội Hiệp Sĩ Minh Sang”, bộ đàm, điện thoại di động, áo thun in logo “Đội Hiệp Sĩ Minh Sang” cùng nhiều trang phục Công an nhân dân, quân phục Bộ đội Biên phòng và các tài liệu liên quan đến hoạt động giải cứu.

Kết quả điều tra cũng xác định, Nguyễn Minh Sang không có khả năng thực hiện việc giải cứu các nạn nhân bị bán sang Campuchia nhưng đã lợi dụng hình ảnh, thông tin về hoạt động giải cứu được đăng tải trên mạng xã hội để tạo lòng tin, nhận tiền của người nhà các nạn nhân rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Trong vụ án, Nguyễn Minh Sang được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo; đồng thời bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội 2 lần trở lên. Đối với L.P.H.V, N.M.T, N.T.N và N.H.Đ, quá trình điều tra xác định những người này tham gia “Đội Hiệp Sĩ Minh Sang” nhưng không biết mục đích của Sang là xây dựng hình ảnh, tạo uy tín để chiếm đoạt tiền và không tham gia vào quá trình gặp mặt, thỏa thuận, nhận tiền của các bị hại nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Riêng L.P.H.V có hành vi mua và sử dụng trang phục Công an nhân dân không đúng quy định nên bị xử phạt hành chính theo quy định.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Sang 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.