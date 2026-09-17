Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm trong ngày 17/9 tiếp tục được triển khai khẩn trương, thận trọng tại rãnh số 2, Khu A. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật của các liệt sĩ.

Để phục vụ quá trình đào, sàng lọc và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn. Các phương tiện cơ giới được bố trí phù hợp với từng khu vực, hỗ trợ lực lượng chuyên môn đẩy nhanh khối lượng công việc nhưng vẫn tuân thủ nghiêm yêu cầu về kỹ thuật và sự cẩn trọng trong quá trình tìm kiếm.

Lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng kiểm tra từng lớp đất nhằm không bỏ sót hài cốt và di vật liệt sĩ.

Kết quả trong ngày, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này, một bộ hài cốt có di vật kèm theo. Những di vật được phát hiện tại hiện trường tiếp tục được bảo quản, ghi nhận đầy đủ để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và tôn nghiêm. Quá trình đào tìm được tiến hành từng lớp đất, kết hợp giữa phương tiện cơ giới và lực lượng trực tiếp kiểm tra tại hiện trường. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hài cốt hoặc di vật, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ khoanh vùng, xử lý cẩn trọng và lập hồ sơ theo đúng trình tự.

Các phương tiện cơ giới được huy động để đào và vận chuyển hơn 500m³ đất trong ngày 17/9.

“Khối lượng đất cần xử lý tại khu vực tìm kiếm tương đối lớn. Tuy nhiên, các lực lượng luôn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vì vậy, từng vị trí đều được kiểm tra kỹ lưỡng, hạn chế thấp nhất khả năng bỏ sót hài cốt, di vật của các liệt sĩ”, đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thông tin thêm.

Trong ngày 17/9, lực lượng chức năng đã quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập tổng cộng 663 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; trong đó, 298 bộ hài cốt có di vật kèm theo. Đây là nguồn thông tin quan trọng, góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình xác minh danh tính, đơn vị chiến đấu và thân nhân của các liệt sĩ.

Người dân đến viếng, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, có 630 bộ được phát hiện, quy tập tại các vị trí riêng lẻ. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B.

Tại hiện trường, các lực lượng tiếp tục phối hợp phân chia khu vực, tổ chức đào tìm, sàng lọc đất và kiểm tra những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Việc sử dụng máy móc được giám sát chặt chẽ, khi tiếp cận khu vực có khả năng xuất hiện hài cốt hoặc di vật, lực lượng chuyên môn chuyển sang thực hiện thủ công để bảo đảm nguyên trạng.

Nhiều đơn vị, ban ngành đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A, tập trung vào rãnh số 2 và những khu vực lân cận. Công tác quy tập sẽ được triển khai liên tục, thận trọng và đúng quy định, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.