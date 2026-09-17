Đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (SN 2006, trú xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú phường Phú Nhuận, TP.HCM) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú liên hệ mua 139 tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng với giá 5-9 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Sau đó, hai người bán thông tin tài khoản cho một số đối tượng ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, với tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Linh còn hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin tài khoản. Khoa sau đó trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, có 10 người tại Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội và một số địa phương khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Linh hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.

Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng có thể khiến tài khoản bị lợi dụng vào các hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất.