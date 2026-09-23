Thần đồng bóng bàn Thái Lan gây sốc khi đánh bại cựu số 1 thế giới tại ASIAD 20

Mới đây đã diễn ra trận tứ kết nội dung đồng đội nam môn bóng bàn ASIAD 20 giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Xét về tương quan lực lượng, Trung Quốc được đánh giá vượt trội khi sở hữu nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Thái Lan bước vào trận đấu với lực lượng trẻ và không nhận được nhiều kỳ vọng.

Tay vợt Thitaphat Preechayan tạo bất ngờ tại ASIAD 20. (Ảnh: Thairath).

Đúng như dự đoán của nhiều người, Thái Lan đã không thể tạo ra bất ngờ khi để thua chung cuộc 1-3 và dừng chân sau vòng tứ kết.

Tuy nhiên, trong số những VĐV Thái Lan ra sân ở tứ kết, đã có một cái tên tạo nên cơn địa chấn là Thitaphat Preechayan.

Ở tuổi 16, Preechayan đang đứng thứ 275 thế giới và đối thủ của anh là Lin Shidong, tay vợt Trung Quốc hiện xếp hạng 8 thế giới và từng có thời điểm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách lớn về thứ hạng cùng kinh nghiệm thi đấu khiến Preechayan bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ.

Ngay ván đầu tiên, Lin Shidong nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi thắng 11-4. Tay vợt Trung Quốc kiểm soát tốt nhịp độ và không để đối thủ trẻ có nhiều cơ hội triển khai lối chơi.

Tuy nhiên, Preechayan không bị ảnh hưởng sau khởi đầu khó khăn. Sang ván thứ hai, tay vợt Thái Lan thi đấu chủ động hơn, tăng tốc trong những pha đôi công và thắng lại 11-8 để cân bằng tỷ số 1-1.

Lin Shidong sau đó lấy lại thế dẫn trước bằng chiến thắng 11-6 trong ván thứ ba. Khi tỷ số được nâng lên 2-1, lợi thế một lần nữa thuộc về cựu số 1 thế giới và Preechayan đứng trước nguy cơ nhận thất bại.

Nhưng chính ở thời điểm khó khăn nhất, tay vợt 16 tuổi lại tạo ra sự khác biệt. Trong ván thứ tư, Preechayan duy trì lối đánh tấn công chủ động, đồng thời cho thấy sự bình tĩnh trong những tình huống bóng quan trọng. Kết quả, anh giành chiến thắng 11-7 và đưa trận đấu vào ván quyết định.

Đến ván thứ năm, Preechayan tiếp tục giữ được sự ổn định và một lần nữa thắng tay vợt cựu số 1 thế giới 11-7. Chung cuộc, thần đồng 16 tuổi của Thái Lan có chiến thắng 3-2 trước Lin Shidong.

Sau thất bại trước tay vợt trẻ người Thái Lan, Lin Shidong thừa nhận gặp áp lực tại vòng đấu loại trực tiếp và cho rằng bản thân đã mắc những sai lầm không đáng có.

“Không ai muốn thua ở vòng loại trực tiếp, vì vậy áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng mắc một số sai lầm không đáng có trong trận đấu này. Tôi hy vọng có thể phát huy hết khả năng của mình ở những trận đấu tiếp theo”, Lin Shidong chia sẻ.

Về phần Preechayan, anh được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng bàn Thái Lan. Anh thuận tay phải, theo đuổi lối chơi thiên về tấn công và đã sớm được thi đấu tại nhiều giải trẻ quốc tế.

Để có thêm thời gian dành cho bóng bàn, Preechayan lựa chọn hình thức học tại nhà kết hợp với tập luyện chuyên nghiệp. Mô hình này giúp tay vợt trẻ có điều kiện duy trì cường độ tập luyện cao trong giai đoạn phát triển quan trọng của sự nghiệp.

Năm 2025, Preechayan cùng Kulphatsara Wijitwiriya-kul giành chức vô địch đôi nam nữ U15 tại Giải vô địch trẻ thế giới ITTF tổ chức ở Romania.

Trên hành trình đăng quang, cặp VĐV Thái Lan vượt qua những đối thủ mạnh của Trung Quốc. Thành tích này cũng giúp họ trở thành cặp VĐV Thái Lan đầu tiên giành chức vô địch thế giới trẻ ở nội dung đôi nam nữ U15.