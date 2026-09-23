'Thần đồng' 15 tuổi rời đi khiến MU thiệt hại hàng triệu bảng

Cầu thủ 15 tuổi muốn ra nước ngoài thi đấu, đồng nghĩa mức phí bồi thường đào tạo mà MU nhận được sẽ không tính đến tiềm năng hay giá trị chuyển nhượng của anh trong tương lai.

Theo các nguồn tin, khoản bồi thường sẽ được xác định theo quy trình thông thường và khó đạt mức đáng kể. MU có thể chỉ nhận khoảng 300.000 bảng cho cầu thủ từng được dự đoán có thể trị giá tới 100 triệu bảng trong tương lai.

JJ Gabriel quyết tâm rời MU - Ảnh: Alamy

Nếu JJ Gabriel chuyển sang đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh, mức bồi thường sẽ do hội đồng phân xử quyết định và MU nhiều khả năng sẽ đòi thêm hàng triệu bảng.

Cha của Gabriel, cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland Joe O’Cearuill, từng so sánh quá trình phát triển của con trai với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar và Lamine Yamal.

Những người làm công tác đào tạo trẻ tại Old Trafford đánh giá Gabriel là cầu thủ 15 tuổi xuất sắc nhất châu Âu, nhưng không kỳ vọng anh sẽ trở lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Gabriel đã thu hút sự quan tâm của nhiều CLB hàng đầu trong vài năm qua. Đại diện Ali Barat thu xếp các cuộc đàm phán với Real Madrid và Bayern Munich.

Barcelona cũng theo dõi anh từ lâu. Gabriel tới xứ Catalonia ít nhất 3 lần kể từ khi gia nhập học viện MU và có mặt tại Barcelona tuần trước.

Mẹ JJ Gabriel sở hữu hộ chiếu đảo Síp, yếu tố có thể giúp anh xin hộ chiếu Liên minh châu Âu.

MU dành cho Gabriel nhiều cơ hội suốt một năm qua: đưa anh lên tập cùng đội một, cho ra sân ở trận giao hữu trước mùa giải với Atletico Madrid và tham gia chuyến tập huấn tại Cộng hòa Ireland.

Cựu HLV Ruben Amorim cùng giám đốc bóng đá Jason Wilcox từng trao đổi với Gabriel để thuyết phục anh gắn bó lâu dài với Old Trafford.

MU đồng ý trao cho anh số áo 77 và đưa tên cầu thủ này vào danh sách số áo đăng ký tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, việc Gabriel không có tên trong danh sách A dự Champions League, vốn thường dành cho các cầu thủ đội một, dường như là giọt nước tràn ly.