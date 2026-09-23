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Thống kê trận đấu Gibraltar 0-0 Sao Tome and Principe: Trận hòa không bàn thắng

Gibraltar và Sao Tome and Principe chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-gibraltar-0-0-sao-tome-and-principe-tran-hoa-khong-ban-thang-466252.html