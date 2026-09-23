Thống kê trận đấu Gibraltar 0-0 Sao Tome and Principe: Trận hòa không bàn thắng

Sau hành trình sôi nổi tại các địa phương, Giải chạy Báo HàNộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026 đang bước vào chặng cuối của công tác chuẩn bị. Từ tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập luyện đến cơ sở vật chất, các địa phương đều đã sẵn sàng, hướng tới ngày hội lớn của những người yêu chạy bộ Thủ đô.