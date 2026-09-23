Dấu ấn thể thao Hà Nội sau tấm Huy chương vàng ASIAD

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đỗ Thị Hà (áo đen), Bùi Ngọc Nhi đã giành được 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng ASIAD. Ảnh: BTC

Hai mảnh ghép từ thể thao Hà Nội

Trong ngày thi đấu 22-9 tại ASIAD 20, các vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ. Đây cũng là tấm Huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Trong đội hình ấy, trung sĩ Ngọc Trâm là vận động viên giàu kinh nghiệm của thể thao Công an nhân dân, còn Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là hai gương mặt của thể thao Hà Nội. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã tạo nên một đội hình có khả năng bổ trợ cho nhau, đáp ứng yêu cầu rất cao của nội dung kata đồng đội.

Theo huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà, điểm mấu chốt để đội tuyển thành công là xây dựng được sự đồng điệu giữa ba vận động viên. Ở kata đồng đội, mỗi người không chỉ phải thực hiện chính xác từng động tác mà còn phải đồng bộ tuyệt đối về nhịp độ, lực ra đòn, thần thái và thời điểm kết thúc.

“Cái khó nhất của kata đồng đội là xóa nhòa cái tôi cá nhân. Khi bước lên thảm đấu, ba người phải chuyển động như một cơ thể duy nhất”, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ.

Để đạt được sự đồng điệu trong thi đấu, các vận động viên đã phải trải qua quá trình khổ luyện. Ảnh: BTC

Đó cũng là thử thách lớn với Ngọc Nhi và Thu Uyên khi mới được ghép đội. Mỗi người có một thói quen kỹ thuật riêng, dẫn đến sự chênh lệch về nhịp độ và thời điểm phát lực.

Để khắc phục, hai vận động viên phải kiên trì tập luyện hàng nghìn lượt, điều chỉnh từng động tác và nhịp độ. Có những buổi tập, họ phải nhắm mắt, chỉ lắng nghe tiếng thở và tiếng xé gió của đồng đội để cảm nhận vị trí, tốc độ và thời điểm ra đòn.

Theo huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà, Ngọc Nhi có sự điềm tĩnh, chuẩn xác và bộ chân vững; trong khi Thu Uyên sở hữu tốc độ, sự bùng nổ và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Chính sự khác biệt ấy lại trở thành điểm bổ trợ, giúp hai vận động viên trẻ của Hà Nội hòa nhập với Ngọc Trâm.

Bên cạnh tố chất chuyên môn, điều khiến Ban huấn luyện đặt niềm tin vào hai vận động viên trẻ còn là khát vọng và ý thức kỷ luật trong tập luyện. “Các em không tập để bằng người khác, các em tập như thể ngày mai là trận đấu cuối cùng của cuộc đời mình”, bà Đỗ Thị Thu Hà nói.

Vàng ASIAD từ những ngày tập luyện khắc nghiệt

Để có được sự đồng bộ trên thảm đấu ASIAD, Ngọc Nhi và Thu Uyên đã trải qua quá trình tập luyện đầy thử thách. Trong đó, bài tập “Kata lặp lại liên tục không quãng nghỉ” là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất.

Các vận động viên phải thực hiện bài quyền với 100% sức mạnh và thần thái. Vừa kết thúc một lượt, họ lập tức bước vào lượt tiếp theo theo hiệu lệnh của huấn luyện viên.

Có buổi tối mùa hè, sau hai buổi tập sáng và chiều, Ngọc Nhi và Thu Uyên tiếp tục thực hiện bài tập. Sau lượt thứ năm liên tiếp, đôi chân hai cô gái trẻ gần như run rẩy vì mệt mỏi.

Trong khoảnh khắc ấy, Thu Uyên nghẹn giọng vì kiệt sức. Ngọc Nhi nắm chặt tay đồng đội và động viên: “Cố lên, còn một lượt cuối thôi, tụi mình làm được!”.

Hai cô gái lại đứng dậy, cùng thực hiện bài quyền và kết thúc bằng tiếng “Kiai” đầy uy lực. “Lúc đó, tôi biết tấm Huy chương vàng đã ở rất gần các em rồi”, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà nhớ lại.

Không chỉ rèn thể lực và kỹ thuật, những buổi tập khắc nghiệt còn giúp các vận động viên xây dựng sự tin tưởng và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Có thời điểm, những khác biệt trong tập luyện khiến các vận động viên chịu áp lực, thậm chí có những giọt nước mắt. Nhưng bằng sự động viên và nhường nhịn, họ từng bước xóa bỏ cái tôi cá nhân để hướng tới mục tiêu chung.

Chiếc Huy chương vàng ngày hôm nay là thành quả cho những ngày tháng tập luyện vất vả của thầy trò đội kata nữ. Ảnh: BTC

Đây cũng là điểm cho thấy giá trị của công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên. Với thể thao Hà Nội, việc Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên góp mặt trong đội hình giành Huy chương vàng ASIAD không chỉ là thành tích của hai cá nhân mà còn là kết quả của quá trình phát hiện, đào tạo và rèn luyện lực lượng kế cận.

Huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh vai trò của sự quan tâm, đầu tư và đồng hành từ các cấp lãnh đạo, ngành thể thao, trong đó có thể thao Hà Nội.

"Sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giúp thầy trò chúng tôi vượt ngưỡng để có được tấm Huy chương vàng quý giá. Từ đó, thể thao Hà Nội cũng đã có đóng góp về thành tích cho thể thao cả nước”, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà khẳng định.

Tấm Huy chương vàng kata đồng đội nữ vì thế không chỉ là thành quả của ba vận động viên trên thảm đấu. Đằng sau đó còn là quá trình đào tạo, huấn luyện và đầu tư lâu dài, trong đó thể thao Hà Nội đóng góp hai gương mặt quan trọng.

Từ Ngọc Nhi và Thu Uyên, công tác đào tạo vận động viên trẻ của Thủ đô tiếp tục cho thấy hiệu quả khi những gương mặt được rèn luyện bài bản đã đủ bản lĩnh bước lên sân chơi lớn và đóng góp thành tích cho thể thao nước nhà, tạo nền tảng để tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới.