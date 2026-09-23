Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Thái Lan xứng danh 'anh cả', Việt Nam xếp thứ 5

🔝🥇 Thái Lan tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, Malaysia bứt phá mạnh mẽ

Trong ngày thi đấu 23/9, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với những thành tích đáng chú ý ở nhiều môn.

Bảng xếp hạng huy chương các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 23/9

Ở môn cưỡi ngựa thể thao (Equestrian), các VĐV Thái Lan giành HCV đồng đội và HCB cá nhân nội dung Mã thuật Ba môn phối hợp (Eventing), trong đó Woraphat Sittiju mang về tấm HCB cá nhân. Bên cạnh đó, nữ xạ thủ Imprasertsuk Isarapa giành thêm HCB ở nội dung bắn đĩa. Thái Lan còn có những tấm HCĐ ở cử tạ và karate.

Theo bảng tổng sắp cập nhật sau ngày thi đấu, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ (đoàn Thái Lan vẫn tạm đứng thứ 5 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026).

Đáng chú ý, cuộc đua ở phía sau Thái Lan tiếp tục chứng kiến những thay đổi đáng kể.

Malaysia có màn bứt phá mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ 2 khu vực (đồng thời tạm xếp thứ 8 ở ASIAD 2026). Tâm điểm là tấm HCV lịch sử của Taj Izrin Aiman Taj Madira ở nội dung đua xe mô phỏng Gran Turismo 7 môn esports. Đây là HCV Asian Games đầu tiên của Malaysia ở esports.

Bên cạnh đó, Malaysia còn giành thêm HCV ở karate nhờ công nữ võ sĩ karate Chandran Shahmalarani ở nội dung đối kháng hạng cân 50kg, cùng nhiều tấm HCĐ khác. Theo bảng tổng sắp cập nhật cuối ngày, đoàn thể thao Malaysia có 3 HCV và 5 HCĐ.

Singapore hiện đứng phía sau với 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, trong khi Myanmar duy trì thành tích 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

🏁 🔥 Việt Nam giành thêm 5 HCĐ, áp sát nhóm đầu

Đoàn thể thao Việt Nam có ngày thi đấu đáng chú ý khi liên tiếp giành thêm 5 tấm HCĐ, qua đó nâng thành tích lên 1 HCV, 1 HCB và 8 HCĐ để tiếp tục bám đuổi các đối thủ trong nhóm Đông Nam Á (đoàn thể thao Việt Nam tạm giữ vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng thể thao khu vực tại ASIAD 2026 cho đến ngày 23/9, đứng thứ 20 của BXH toàn đại hội).

Bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, góp sức vào tổng 5 HCĐ của đoàn TTVN trong ngày

Ở môn bắn súng, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Ở wushu, các VĐV Việt Nam tiếp tục góp mặt trên bục nhận huy chương với những màn tranh tài đáng chú ý. Trong đó có Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên. Dương Thúy Vi cũng góp thêm thành tích cho đoàn Việt Nam ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ.

5 HCĐ cũng là số huy chương mà đoàn Indonesia giành được trong ngày thi đấu 23/9, giúp đoàn thể thao nước này nâng tổng thành tích Đại hội đến hiện tại lên thành 1 HCB và 12 HCĐ, xếp thứ 6 Đông Nam Á ngay sau Việt Nam. Ở phía sau lần lượt là Philippines (1 HCB và 4 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ) và Brunei (1 HCĐ).

⚔️ ♨️ Việt Nam chờ ngày thi đấu bùng nổ ngày 24/9

Ngày 24/9 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là ngày thi đấu sôi động của đoàn thể thao Việt Nam khi các VĐV nước nhà góp mặt ở nhiều nội dung chung kết.

Đinh Văn Tâm tranh HCV wushu với võ sĩ Trung Quốc vào lúc 7h50 sáng ngày 24/9 (theo giờ Việt Nam)

Đáng chú ý có wushu, rowing, thể dục dụng cụ, esports, canoeing, điền kinh và cử tạ. Nổi bật là Đinh Văn Tâm tranh tài ở chung kết wushu hạng cân 56kg nam, còn “nữ hoàng” điền kinh Nguyễn Thị Oanh góp mặt ở chung kết 10.000m nữ.

Với hàng loạt nội dung có khả năng tranh huy chương, đoàn thể thao Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục cải thiện thành tích, qua đó tạo thêm những thay đổi đáng chú ý trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026