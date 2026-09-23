Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc, Nhật Bản đấu Triều Tiên

Sau lượt trận cuối bảng A ngày 23/9, toàn bộ 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 đã được xác định.

U23 Nhật Bản giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan để kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng A. U23 Thái Lan đứng thứ hai và sẽ gặp U23 Trung Quốc tại vòng 8 đội.

Như vậy, 4 cặp đấu tứ kết gồm U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan và U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Hai trận tứ kết đầu tiên diễn ra ngày 25/9. U23 Uzbekistan, đội nhất bảng C, gặp U23 Saudi Arabia lúc 12h00. Đến 17h30, U23 Việt Nam bước vào trận đấu được chờ đợi với U23 Hàn Quốc.

Ngày 26/9, U23 Trung Quốc gặp U23 Thái Lan lúc 13h00. Cặp tứ kết cuối cùng giữa chủ nhà U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên bắt đầu lúc 17h30.

U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9

U23 Việt Nam kết thúc bảng C với 4 điểm, đứng thứ hai sau U23 Uzbekistan. Đội hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2.

Ở bảng D, U23 Hàn Quốc giành vị trí nhất bảng sau chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt cuối. Theo cách phân nhánh của giải, đội nhất bảng D gặp đội nhì bảng C, qua đó tạo nên cặp U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam.

Trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 theo giờ Việt Nam.

Đây là lần tái ngộ đáng chú ý giữa hai đội sau U23 châu Á 2026. Khi đó, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa 2-2 sau thời gian thi đấu trước khi Việt Nam giành chiến thắng 7-6 ở loạt luân lưu trong trận tranh hạng ba.

U23 Nhật Bản nhất bảng A, gặp U23 Triều Tiên

Cặp đấu cuối cùng chỉ được xác định sau trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan tối 23/9.

U23 Nhật Bản thắng 3-0, qua đó giữ ngôi đầu bảng A. U23 Thái Lan đứng thứ hai.

Theo phân nhánh tứ kết, đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B. Vì U23 Triều Tiên đã giành vị trí thứ hai bảng B sau chiến thắng 4-1 trước Iran, U23 Nhật Bản sẽ đối đầu U23 Triều Tiên lúc 17h30 ngày 26/9.

U23 Thái Lan với vị trí nhì bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B là U23 Trung Quốc vào lúc 13h00 cùng ngày.

8 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Sau khi vòng bảng kết thúc, 8 đội giành quyền vào vòng tứ kết gồm:

Bảng A: U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan

Bảng B: U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên

Bảng C: U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam

Bảng D: U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia

Bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự, chia thành bốn bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào thẳng tứ kết, giải không tổ chức vòng 1/8.

Lịch bán kết và chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Hai trận bán kết diễn ra ngày 30/9. Trận tranh huy chương đồng và chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 cùng được tổ chức ngày 3/10, trong đó trận tranh HCV bắt đầu lúc 17h30 theo giờ Việt Nam.