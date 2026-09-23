ASIAD 2026: Đoàn Việt Nam tụt 4 bậc dù giành thêm 5 huy chương

Trong ngày 23-9, ngày thi đấu chính thức thứ tư của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam giành thêm tổng cộng 5 Huy chương Đồng.

Ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy giành Đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ môn bắn súng.

Bắn súng góp 1 Huy chương Đồng ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ

Còn trên thảm đấu wushu, sau khi Dương Thúy Vi xếp hạng ba nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, các đồng đội Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) cũng giành Đồng nội dung đối kháng.

Kết thúc ngày thi đấu 23-9, đoàn Việt Nam với tổng cộng 1 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Đồng tụt 4 bậc so với ngày 22-9, rơi xuống vị trí 20/46 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Tốp 3 bảng xếp hạng lần lượt là Trung Quốc (45 Huy chương Vàng, Nhật Bản (13 Vàng), Hàn Quốc (7 Vàng).

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu thành tích với 5 Huy chương Vàng, 3 Bạc, 4 Đồng, tạm xếp hạng 5. Xếp sau là Malaysia (3-1-5, hạng 8), Singapore (1-3-2, hạng 17), Myanmar (1-1-1, hạng 18).

Kết thúc ngày thi đấu 23-9, đoàn Việt Nam tạm xếp hạng 20/46