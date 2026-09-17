Bao giờ miền Bắc hết mưa to?

Miền Bắc mưa tới bao giờ?

Rạng sáng và đêm 17/9, các khu vực Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cùng phía Nam Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Chỉ tính riêng từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9 có nơi trên 130mm như trạm Cầu Diễn (Hà Nội) 133.8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152.8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm.

Dự báo từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9, trọng tâm mưa sẽ tập trung tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ) với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

Trong ngày và đêm nay, Hà Nội, Bắc Ninh, phía Nam Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên cùng khu vực phía Bắc Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến khoảng 30-60mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng trên 90mm.

Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Sau đó, khu vực miền Bắc sẽ có những ngày thu đặc trưng với nắng nhẹ, gió mát.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 17/9/2026

TP. Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Tp. Hà Nội, Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.