Trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nghệ An

Sáng 18/9, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội (Bộ Quốc phòng) phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế tổ chức trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc tại trung tâm.

Các đại biểu thăm hỏi, trò chuyện và động viên các em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. ẢNH: V. Đồng

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội (Bộ Quốc phòng); ông Ngọc Kim Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cùng đại diện các đơn vị.

Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại chương trình. ẢNH: V. Đồng

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh cho biết, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp quân đội luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, nhất là những hoàn cảnh còn khó khăn.

Những hoạt động này thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần phát huy truyền thống nhân văn, nhân ái và lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Dịp này, đoàn công tác trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng và 80 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá 100 triệu đồng, dành tặng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Đoàn trao quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm. ẢNH: V. Đồng

Những món quà là sự động viên thiết thực, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Trung thu, đồng thời tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Sau chương trình trao quà, đoàn công tác đến thăm khu nhà nuôi dưỡng, sinh hoạt của các em trong khuôn viên trung tâm. Tại đây, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, trò chuyện, động viên các em.

Đoàn cũng tìm hiểu điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ; đồng thời trực tiếp xem xét cơ sở vật chất phục vụ cuộc sống hằng ngày của các em.

Đoàn công tác thăm khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong khuôn viên trung tâm. ẢNH: V. Đồng

Qua chuyến thăm, đoàn có thêm những thông tin thực tế về điều kiện sinh hoạt, chăm sóc trẻ tại trung tâm, từ đó chia sẻ với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

Trước đó, ngày 17/9, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã trao 60 suất quà gồm bánh Trung thu và tiền mặt, tổng trị giá 60 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.