Thấy người đàn ông say rượu, đôi nam nữ trẻ tuổi có hành động gây bất ngờ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có đông thành viên, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của đôi bạn trẻ và một người đàn ông.

(Video ghi lại khoảnh khắc đôi bạn trẻ đưa người đàn ông say rượu về tận nhà. Nguồn: Kim Dung/Beat Now)

Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông say rượu, đi đứng không vững. May mắn, người đàn ông này đã gặp được đôi bạn trẻ tốt bụng.

Cặp đôi không chỉ đưa người đàn ông về tận nhà, còn cẩn thận đảm bảo khi ông vào trong nhà an toàn rồi mới rời đi. Sự việc được camera an ninh ngoài cổng nhà ghi lại.

Đôi bạn trẻ đưa người đàn ông về tận nhà khi thấy người này bị say rượu. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều lời khen dành cho hành động tử tế của đôi bạn trẻ. Trong cuộc sống, đôi khi một sự giúp đỡ tưởng chừng rất nhỏ lại có ý nghĩa lớn, nhất là khi người khác đang ở trong tình trạng không đủ tỉnh táo để tự chăm sóc bản thân.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng đây là hình ảnh đẹp giữa đời thường, đồng thời nhắc nhau nếu gặp người say rượu mất khả năng tự di chuyển thì có thể hỗ trợ trong khả năng an toàn, tìm cách liên hệ người thân hoặc đưa họ về nơi an toàn thay vì để họ tự đi một mình.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng là lời nhắc nhở mỗi người nên hạn chế uống rượu bia đến mức mất kiểm soát. Khi đã uống, việc không tự lái xe và chủ động nhờ người thân đưa về sẽ giúp tránh những tình huống đáng tiếc, đồng thời đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.