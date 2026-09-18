Vì sao người bệnh vẫn ùn ùn đổ về Chợ Rẫy, Y Dược, Ung bướu?

Những ngày qua, lượng bệnh nhân đổ về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tăng vọt, đỉnh điểm ghi nhận hơn 10.000 lượt khám/ngày. Dù không ùn ứ hay hỗn loạn, người bệnh vẫn khó tránh cảnh chen chúc và chờ đợi khá lâu.

Tình trạng này cũng được ghi nhận tương tự tại nhiều bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM...

Vì sao lượng khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy tăng kỷ lục?

Phân tích nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân dồn về Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao, bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Nhân, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là kết quả của sự tích lũy qua 10-15 năm. Y học phát triển giúp người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, ghép tạng sống lâu hơn. Một bệnh nhân đặt 1-3 stent vẫn tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện qua nhiều năm, khiến nhóm tái khám ngày càng đông.

Cơ cấu bệnh tật hiện tập trung ở các bệnh mạn tính không lây như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận mạn, cơ xương khớp. Bên cạnh đó, sau các kỳ nghỉ lễ, lưu lượng giao thông trở lại bình thường cùng tâm lý đi khám tự do khiến lượng bệnh bùng nổ.

Đáng chú ý, bệnh nhân từ các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào chiếm hơn 90% tổng số lượt khám tại Chợ Rẫy. Nhóm này thường di chuyển từ đêm, tới viện rất sớm, tạo áp lực lớn vào đầu buổi sáng.

Một yếu tố khác là niềm tin của người bệnh. Dù y tế tuyến dưới đã phát triển, không ít người vẫn chưa an tâm nếu bác sĩ tuyến dưới giải thích chưa rõ ràng. Sự lo lắng thúc đẩy họ tiếp tục lên tuyến trên.

Cảnh đông đúc chờ khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Hoài Bảo.

Tăng cường nhân lực, ứng dụng công nghệ

Trước đây, khi bệnh nhân vượt mốc 7.000-8.000 lượt, khu vực tiếp nhận của Bệnh viện Chợ Rẫy thường rơi vào cảnh quá tải nghiêm trọng.

Bước ngoặt diễn ra khi bệnh viện đưa vào vận hành hệ thống phần mềm và ứng dụng đăng ký mới từ tháng 7. Sau thời gian tinh chỉnh, 3-6 tháng gần đây hệ thống chạy rất ổn định. Đến nay, hơn 70% bệnh nhân đã chủ động đăng ký trước qua ứng dụng.

Bác sĩ Nhân chia sẻ nhờ chuyển đổi số, chỉ còn hơn 20% bệnh nhân phải làm thủ tục trực tiếp tại quầy, gần 80% còn lại lên thẳng bàn khám. Với nhóm tái khám chiếm khoảng 60%, bác sĩ nắm rõ bệnh sử nên việc chỉ định xét nghiệm hay điều chỉnh đơn thuốc diễn ra nhanh chóng. Thời gian xử lý cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng được tối ưu, nhiều trường hợp có kết quả trong chưa đầy 3 giờ.

"Nhiều bệnh nhân tỉnh xa hoàn thành khám và nhận thuốc trước 11h sáng để trở về trong ngày", bác sĩ Nhân nói.

Cùng chung xu hướng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ghi nhận trung bình 8.000-8.500 lượt khám/ngày, cao điểm lên tới 8.700 lượt. Trong 8 tháng đầu năm, bệnh viện phục vụ khoảng 1,25-1,35 triệu lượt khám, tăng 3-4% so với cùng kỳ.

TS.BS Trần Viết Thắng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhờ triển khai ứng dụng UMC Care hơn một năm qua, hiện khoảng 95% bệnh nhân đặt lịch trước. Dựa trên dữ liệu này, bệnh viện chủ động phân bổ số lượng người bệnh theo từng ngày và từng khung giờ, triệt tiêu tình trạng tập trung quá đông vào một thời điểm.

Linh hoạt nhân sự, sẵn sàng kịch bản 12.000 lượt khám

Bên cạnh công nghệ, năng lực điều động nhân sự linh hoạt giúp các bệnh viện trụ vững. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kịch bản chuẩn bị nhân lực được tính trước 2-3 tháng đối với các giai đoạn sau lễ, Tết. Nhân viên y tế được nhắc nhở không nghỉ phép ngay sau lễ để duy trì lực lượng.

Để giải quyết lượng bệnh tỉnh lên sớm, nhân viên phòng khám chủ động làm việc trước giờ quy định. Nhiều điều dưỡng mở cửa đón bệnh nhân từ 5h30, bác sĩ cũng bắt đầu ca khám sớm. Bệnh viện bố trí khoảng 150 bác sĩ khám mỗi ngày, trung bình mỗi bác sĩ tương tác với 65-80 bệnh nhân. Tốc độ khám đạt 8-10 bệnh nhân/giờ, tương đương 5-6 phút/lượt, hoàn toàn đảm bảo yêu cầu chuyên môn với nhóm tái khám.

Quầy đăng ký khám bệnh của Bệnh viện Y Dược TP.HCM luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: BVCC.

Nếu lưu lượng tăng lên 11.000-12.000 lượt/ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức làm việc theo ca cuốn chiếu để bàn khám vận hành liên tục. Bác sĩ có thể sử dụng laptop kết nối hệ thống để làm việc tại các bàn khám dã chiến.

Trưởng các khoa lâm sàng sẵn sàng điều động thêm bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú xuống hỗ trợ trong 2-3 giờ cao điểm. Lãnh đạo khoa Khám bệnh nhấn mạnh áp lực lớn nhất không phải số lượng bệnh nhân mà là nguy cơ phần mềm bị đứng; chỉ cần hệ thống ổn định, bệnh viện hoàn toàn xử lý tốt.

Dù đủ năng lực tiếp nhận các mức kỷ lục, lãnh đạo các bệnh viện đều cho rằng giải pháp bền vững vẫn là giảm tải cho tuyến trên. Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người dân tuân thủ đúng ngày tái khám theo hẹn và ưu tiên khám các bệnh nhẹ tại tuyến cơ sở. Các bác sĩ tuyến dưới cần giải thích rõ ràng để tạo niềm tin cho người bệnh yên tâm điều trị tại địa phương.

Về phía Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ Thắng cho biết đơn vị đang thí điểm mô hình khám chữa bệnh từ xa, phối hợp với các bệnh viện địa phương như Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu.

Mô hình này giúp bác sĩ tuyến cuối hỗ trợ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân ngay tại địa phương, giảm chi phí di chuyển và góp phần giải quyết bài toán quá tải hạ tầng về lâu dài.