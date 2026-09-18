Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 19/9/2026

Điện lực Hương Thủy thực hiện nhận lệnh công tác tại các vị trí phân công. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 19/9/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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