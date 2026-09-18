Bộ Y tế phản hồi kiến nghị liên quan đến chế độ trực, phụ cấp chống dịch

Các mức hỗ trợ hàng tháng của nhân viên y tế tổ dân phố, khu phố, cô đỡ thôn, bản

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định về kinh phí phụ cấp và BHYT cho đội ngũ y tế thôn bản. Đồng thời, cần có hướng dẫn chi tiết triển khai Nghị quyết số 261/2025/QH15 về xếp hạng trạm y tế xã, chế độ trực và phụ cấp chống dịch để củng cố năng lực hoạt động của hệ thống y tế cơ sở.

Trả lời cử tri, Bộ Y tế cho biết về chế độ hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, bản, chế độ trực và phụ cấp chống dịch, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30/5/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản.

Nghị định đã sửa đổi toàn diện các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch; Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản theo hướng thống nhất, cập nhật và phù hợp với bối cảnh pháp lý, kinh tế - xã hội hiện nay.

Cán bộ trạm y tế ở Tuyên Quang thực hiện tiêm chủng cho trẻ. Ảnh: Thái Bình

Theo đó, Nghị định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế tổ dân phố, khu phố và cô đỡ thôn, bản; quy định mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 hoặc 0,5 lần mức lương cơ sở, thay cho mức 0,5 và 0,3 lần mức lương tối thiểu chung tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg.

Cụ thể, mức 0,7 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên và các địa bàn vùng khó khăn; mức 0,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các địa bàn còn lại.

Cũng theo Bộ Y tế, Nghị định đồng thời sửa đổi mức phụ cấp trực, trước đây là phụ cấp thường trực, và phụ cấp chống dịch, tăng 182% so với quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Hệ số phụ cấp chức vụ của Trưởng/ Phó Trạm y tế xã bao nhiêu?

Cử tri tỉnh Phú Thọ cho hay, hiện nay, sau khi triển khai Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 sửa đổi Thông tư số 43/2025/TT-BYT, tại các xã, phường đã thành lập các phòng, khoa trực thuộc Trạm Y tế xã, và bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nhưng chưa có quy định về phụ cấp và chế độ, chính sách khác cho đối tượng trên.

Do đó, cử tri đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét, phối hợp các cơ quan liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền sớm ban hành cơ chế, chính sách cho các đối tượng trên nhằm góp phần động viên, thu hút bác sĩ, dược sĩ, nhân lực y tế có năng lực về cơ sở.

Trả lời cử tri, Bộ Y tế cho biết tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, đối với trạm y tế cấp xã là đơn vị không xếp hạng, Trưởng trạm được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,3 và Phó Trưởng trạm được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,2.

Qua khảo sát đến thời điểm hiện tại, cơ bản các trạm y tế cấp xã chưa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 và Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế, theo đó trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo Bộ Y tế hiện nay, có 02 văn bản liên quan đến chức danh, chức vụ lãnh đạo tại trạm y tế cấp xã để các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Quy định số 368-QĐ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị

Khoản 1 Điều 5 Quy định số 368-QĐ/TW quy định các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Quy định của Bộ Chính trị và các quy định có liên quan để rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; sửa đổi, hoàn thiện các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương.

Đối với các chức danh, chức vụ có bậc thấp hơn chức danh, chức vụ quy định trong Danh mục, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Danh mục kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW xác định: Bậc 9: cấp trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Bậc 10: cấp phó cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.

Nghị định số 07/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 của Chính phủ

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định:

Hệ số phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 0,35; đối với các tỉnh, thành phố còn lại là 0,25; Hệ số phụ cấp chức vụ đối với Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 0,20; đối với các tỉnh, thành phố còn lại là 0,15.

Đối với các tổ chức cấu thành trạm y tế và trường hợp bố trí người phụ trách tạm thời các khoa, phòng chuyên môn, đề nghị địa phương căn cứ mô hình tổ chức thực tế, quyết định giao nhiệm vụ, thẩm quyền bổ nhiệm và các quy định nêu trên để nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.