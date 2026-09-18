Chú trọng tuyên truyền về tăng trưởng kinh tế và hoạt động đối ngoại

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới”.

Chuyên đề cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 9 tháng năm 2026, đồng thời phân tích những yêu cầu, giải pháp chiến lược nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên có thêm cơ sở để thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những kết quả đạt được cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Nội dung chuyên đề góp phần cung cấp thông tin về những hoạt động đối ngoại nổi bật, qua đó định hướng công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng về hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chú trọng thông tin đậm nét những hoạt động đối ngoại quan trọng.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026, nhằm tạo khí thế, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương Đảng; “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đồng thời thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ cả trên không gian thực và không gian số, bảo đảm kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.