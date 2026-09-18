Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước với khoảng 74.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”. Nội dung tập trung phân tích tình hình kinh tế - xã hội sau 9 tháng, những kết quả đạt được, các khó khăn, thách thức và yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu tham dự hội nghị

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”. Qua đó, cung cấp những thông tin chính thống về các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nổi bật và định hướng công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị, trong đó lưu ý các nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên và hệ thống tuyên giáo các cấp. Qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Thông qua hội nghị, góp phần kịp thời cung cấp thông tin chính thống, thống nhất nội dung tuyên truyền, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.