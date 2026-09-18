Tìm thấy thi thể nam giới gần khu vực nghi nam sinh mất tích

Theo đó, thi thể nam giới được phát hiện tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội. Miệng cống này là nơi thoát nước từ khu vực nạn nhân mất tích ra sông Nhuệ.

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, khoảng trưa 17/9, em N.Đ.S. (quê Ninh Bình) điều khiển xe máy qua khu vực phố Viên. Khi đến đoạn cuối đường – nơi đang bị ngập sâu do mưa lớn – nam sinh viên gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này ngập sâu và ít người qua lại nên không ai kịp phát hiện để ứng cứu.

Miệng cống nơi được cho là nam sinh mất tích. Ảnh: PV.

Đến cuối giờ chiều, khi nước bắt đầu rút, người dân quanh vùng mới phát hiện một chiếc xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình nằm lại gần miệng cống. Từ thông tin biển số xe, người dân tiến hành tìm kiếm chủ phương tiện và lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Sau 1 đêm tìm kiếm không có kết quả, sáng 18/9, các lực lượng chức năng đã sử dụng thợ lặn để lặn xuống cống. Thời điểm này, nước vẫn chảy rất xiết.

Tới trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc mũ bảo hiểm nổi dưới cống, sau đó tìm thấy thi thể nam giới nghi là của em sinh viên xấu số.

Hiện tại cơ quan chức năng chưa xác nhận cụ thể về nhân thân thi thể nói trên.