Nước sông Bùi dâng cao, gây ngập sâu một xã ở Hà Nội trong nhiều ngày
Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở xã Quảng Bị (Hà Nội) ngập sâu. Suốt 3 ngày qua, người dân phải dùng thuyền nhỏ để đi lại, kê cao đồ đạc và cùng lực lượng chức năng gia cố bờ, ngăn nước tràn vào nhà.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong sáng 18-9, tại thôn Ninh Kiều (xã Quảng Bị), nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư vẫn chìm trong nước. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ô tô, xe máy phải dừng lại bên ngoài vùng ngập.
Nước lũ cũng tràn vào một số nhà dân, khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Nhiều gia đình phải tranh thủ kê cao giường, tủ, đồ điện và các vật dụng có giá trị cao để hạn chế thiệt hại. Những ngày này, chuyện đi làm, đưa đón con đến trường cũng trở nên khó khăn.
Anh Lê Viết Hưởng, 37 tuổi, người dân thôn Ninh Kiều, cho biết mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến nước dâng nhanh, ngập cả đường lớn rồi tràn vào nhà.
“Gia đình tôi phải kê đồ đạc lên cao để tránh nước. Xe không thể sử dụng nên hai vợ chồng không thể đi làm. Hai con nhỏ cũng phải nghỉ học vì nước ngập cao”, anh Hưởng chia sẻ.
Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo “Đề phòng đuối nước”, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại những nơi nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.
Cùng với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ người dân ứng phó với ngập lụt. Các lực lượng phối hợp gia cố những tuyến bờ xung yếu, ngăn nước tràn sâu hơn vào khu dân cư.
Người dân cũng chung tay cùng lực lượng chức năng xúc cát vào bao tải, vận chuyển đến những vị trí xung yếu để đắp bờ. Trong cảnh nước lũ bao quanh, từng bao cát được chuyền tay nhau, góp phần bảo vệ nhà cửa và tài sản của người dân.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Quảng Bị, mưa lũ đã khiến địa phương phải sơ tán 340 hộ dân. Ngày 17-9, lãnh đạo xã Quảng Bị trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ngập, trong đó có thôn Ninh Kiều, để nắm tình hình, theo dõi mực nước và mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư.
Trong khi nước sông Bùi vẫn dâng cao, người dân vùng ngập tiếp tục chủ động di chuyển đồ đạc lên cao, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt và phối hợp với lực lượng chức năng ứng phó. Những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ qua lại giữa những con đường ngập nước, trở thành hình ảnh quen thuộc ở thôn Ninh Kiều trong những ngày mưa lũ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nuoc-song-bui-dang-cao-gay-ngap-sau-mot-xa-o-ha-noi-trong-nhieu-ngay-post872192.html