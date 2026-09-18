Mưa lớn dồn dập từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cảnh báo ngập lụt và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 8h ngày 18/9 tại một số nơi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã vượt 90mm. Trong đó, Hồ chứa nước Cửa Đạt (Thanh Hóa) ghi nhận 111mm, Mộc Sơn (Nghệ An) 124,8mm và Hương Long (Hà Tĩnh) 91,8mm.

Không chỉ có những trận mưa lớn trong đêm, khu vực này được dự báo tiếp tục có mưa trong ngày 18/9. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Đáng chú ý, từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng từ Nghệ An đến TP Huế. Lượng mưa phổ biến được dự báo 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, tại một số khu vực miền Bắc, ngày 18/9 cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Tây Bắc Bộ, Phú Thọ, Hà Nội và Ninh Bình có lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

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Ở phía Nam, chiều và tối 18/9, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng cũng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại khu vực miền núi, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Không dừng lại ở ngày 18-19/9, dự báo đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu hoặc đường có nguy cơ sạt lở, đồng thời đảm bảo an toàn khi xảy ra dông lốc.

Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp trên hệ thống cảnh báo chuyên dụng.