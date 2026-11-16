Cần Thơ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL thành phố Cần Thơ, 13 hoạt động chính thức sẽ diễn ra trong dịp này. Đặc biệt, trong khuôn khổ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Cần Thơ tổ chức Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, với nhiều hoạt động quy mô, phong phú tôn vinh ngành hàng lúa gạo Việt Nam nâng tầm quốc tế từ ngày 22 đến 25/11.

Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival đặc sắc với chủ đề "Hạt gạo xanh - Vươn tầm quốc tế" diễn ra vào lúc 20h ngày 22/11 tại Công viên sông Hậu, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng...

Đua ghe ngo Cần Thơ năm 2025. Ảnh: T.A

Điểm nhấn là giải đua ghe ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 tranh cúp Nhựa Bình Minh là một trong các hoạt động nổi bật. Sự kiện diễn ra trong các ngày 23 - 24/11, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc, với 67 đội ghe nam và 17 đội ghe nữ tham gia tranh tài.

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình khác, ví dụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 24/11, tại khu đô thị 5A, phường Phú Lợi. Trưng bày, triển lãm sách Văn hóa soi đường cho quốc dân đi diễn ra từ ngày 16 đến 30/11 tại Thư viện thành phố, Thư viện cơ sở Vị Thanh và Thư viện cơ sở Sóc Trăng…

Hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) diễn ra lúc 8h ngày 19/11 tại Bảo tàng thành phố nhằm tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật về văn hóa Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng qua các thời kỳ; tôn vinh giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; giới thiệu nét đặc trưng văn hóa Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.