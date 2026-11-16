Giá lợn hơi hôm nay 16/11: Mặt bằng nhiều nơi chạm 50.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 16/11 tập trung nhiều quanh ngưỡng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Miền Bắc và miền Nam cùng ghi nhận mức cao nhất 51.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 15/11: Mức cao nhất 49.000 đồng/kg xuất hiện ở hai miền

Giá lợn hơi hôm nay 15/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Nhiều địa phương miền Nam và miền Bắc cùng ghi nhận mức cao nhất 49.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 51.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 16/11 dao động từ 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Bắc Ninh và Hưng Yên cùng có giá 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng đứng ở mức 50.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có giá 49.000 đồng/kg. Tuyên Quang ở mức 48.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 16/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên từ 48.000 - 50.000 đồng/kg

Tại miền Trung - Tây Nguyên, khoảng giá ngày 16/11 khá hẹp, dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá cao nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Đắk Lắk cùng ở mức 49.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa có giá 48.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 16/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam có nơi đạt 51.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 16/11 dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đạt 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng nằm trong nhóm giá cao nhất cả nước.

Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ở mức 50.000 đồng/kg. Cần Thơ có giá 49.000 đồng/kg.

An Giang và Cà Mau cùng đứng ở mức 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 16/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 16/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đứng ở mức cao nhất 51.000 đồng/kg, trong khi nhiều địa phương khác tập trung quanh 49.000 - 50.000 đồng/kg.