Giá lợn hơi hôm nay 16/11: Mặt bằng nhiều nơi chạm 50.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 16/11/2026 dao động từ 48.000 - 51.000 đồng/kg. Mức cao nhất xuất hiện tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp.
Mặt bằng giá lợn hơi ngày 16/11 tập trung nhiều quanh ngưỡng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Miền Bắc và miền Nam cùng ghi nhận mức cao nhất 51.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 15/11: Mức cao nhất 49.000 đồng/kg xuất hiện ở hai miền
Giá lợn hơi hôm nay 15/11/2026 dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Nhiều địa phương miền Nam và miền Bắc cùng ghi nhận mức cao nhất 49.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 51.000 đồng/kg
Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 16/11 dao động từ 48.000 - 51.000 đồng/kg.
Bắc Ninh và Hưng Yên cùng có giá 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng đứng ở mức 50.000 đồng/kg.
Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có giá 49.000 đồng/kg. Tuyên Quang ở mức 48.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.
Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 16/11/2026:
Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên từ 48.000 - 50.000 đồng/kg
Tại miền Trung - Tây Nguyên, khoảng giá ngày 16/11 khá hẹp, dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg.
Lâm Đồng có giá cao nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Đắk Lắk cùng ở mức 49.000 đồng/kg.
Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa có giá 48.000 đồng/kg.
Bảng giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên ngày 16/11/2026:
Giá lợn hơi miền Nam có nơi đạt 51.000 đồng/kg
Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 16/11 dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.
Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đạt 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng nằm trong nhóm giá cao nhất cả nước.
Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ở mức 50.000 đồng/kg. Cần Thơ có giá 49.000 đồng/kg.
An Giang và Cà Mau cùng đứng ở mức 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 16/11/2026:
Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 16/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đứng ở mức cao nhất 51.000 đồng/kg, trong khi nhiều địa phương khác tập trung quanh 49.000 - 50.000 đồng/kg.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gia-lon-hoi-hom-nay-1611-mat-bang-nhieu-noi-cham-50000-dongkg-post914609.html