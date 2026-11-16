Đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Theo quyết định, ga Thọ Lộc nằm tại Km 498+700 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM được đổi tên thành ga Phong Nha. Ga sau khi đổi tên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của ga Thọ Lộc.

Ga Thọ Lộc (Quảng Trị) trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM được đổi tên thành ga Phong Nha, qua đó tạo thuận lợi trong khai thác các hành trình tàu kết nối di sản (Ảnh: alltour.vn)

Trước đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đổi tên ga. Ga Thọ Lộc nằm trên địa bàn xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), thuộc hệ thống đường sắt quốc gia và do doanh nghiệp tổ chức quản lý, khai thác.

Ga nằm cách khu vực trung tâm du lịch Phong Nha khoảng 20km, có điều kiện kết nối vận tải đường sắt với các điểm tham quan tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Việc đổi tên ga xuất phát từ yêu cầu thống nhất tên gọi với điểm đến du lịch. Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tên ga Thọ Lộc chưa thể hiện rõ mối liên hệ với khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, có thể gây khó khăn cho hành khách khi tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình và mua vé. Trong khi đó, tên gọi Phong Nha có mức độ nhận diện cao, gắn trực tiếp với địa danh du lịch này.

Đáng chú ý, ga Thọ Lộc hiện đảm nhiệm chức năng ga đầu, cuối ở phía Phong Nha của đoàn tàu du lịch "Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới", được đưa vào khai thác từ ngày 28/8/2026. Tuyến tàu dài khoảng 190km, kết nối Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc và các điểm di sản, du lịch trên hành trình. Từ ga, hành khách tiếp tục di chuyển đến khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, việc đổi tên chỉ thay đổi tên gọi, không làm thay đổi vị trí địa lý, lý trình, chức năng khai thác, quy mô, kết cấu, thông số kỹ thuật và phạm vi quản lý công trình. Do đó, không phát sinh nhu cầu đầu tư xây dựng công trình mới; hoạt động quản lý, vận hành và tổ chức chạy tàu vẫn được duy trì theo quy định.

Việc đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha nhằm thống nhất tên gọi giữa nhà ga và điểm đến, tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình và tiếp cận các điểm du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.