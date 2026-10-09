Bản Mây – đi để trải nghiệm

Sức hút của Bản Mây trước hết đến từ cảnh quan tự nhiên và du khách cảm giác được đứng giữa một không gian mây trời rộng mở.

Bồng bềnh biển mây trên núi Cô Tiên.

Lên bản "săn mây"

Muốn lên điểm cao và thoáng nhất của dãy núi Cô Tiên, du khách phải đi bộ hơn 1km. Đường lên không quá dài nhưng đủ để người đi cảm nhận rõ sự thay đổi của không gian: càng lên cao, tầm nhìn càng rộng, những triền đồi mở ra trước mắt.

Khu vực này không có những cánh rừng cây lớn mà chủ yếu là những triền đồi thoáng, tạo cảm giác như một khoảng thảo nguyên nằm giữa núi.

Nhưng không phải lúc nào lên Bản Mây cũng gặp được mây. Người tìm đến đây thường phải chọn thời điểm, theo dõi thời tiết và phải có một chút may mắn.

Những buổi sáng thời tiết thuận lợi, khi lớp mây phủ kín các thung lũng phía dưới, đứng từ trên cao có thể thấy cả một biển mây bồng bềnh trải rộng trước mắt. Núi, trời và mây tạo thành một không gian khác hẳn so với cảnh quan nhìn từ dưới thấp.

Đó cũng là lý do từ khoảng tháng 8, Bản Mây bắt đầu được nhiều người biết đến hơn. "Săn mây" đang trở thành một xu hướng trải nghiệm được nhiều bạn trẻ, các nhóm gia đình và những người yêu thiên nhiên lựa chọn.

Với Bản Mây, điều hấp dẫn không nằm ở những dịch vụ cầu kỳ mà chính là hành trình lên núi, chờ đợi khoảnh khắc mây xuất hiện và được ngắm cảnh từ một vị trí cao, rộng và thoáng.

Du khách có thể lựa chọn cắm trại qua đêm để sáng sớm đón mây, hoặc xuất phát từ sáng sớm, đi bộ lên điểm cao rồi trở về trong ngày. Những căn lều được dựng giữa triền đồi khiến trải nghiệm trở nên thú vị hơn, nhất là với những nhóm bạn muốn vừa cắm trại, vừa "săn mây" và ngắm cảnh.

Camping giữa không gian thoáng đãng trên cao.

Chị Lăng Thu Huyền, phường Đức Xuân, là một trong những du khách tìm đến Bản Mây để trải nghiệm. Điều chị ấn tượng không chỉ là cảnh mây buổi sáng mà còn là không gian rộng và thoáng trên núi.

“Tôi thích nhất là cảm giác lên trên cao, không gian rất rộng và thoáng. Nếu đi đúng hôm có mây thì cảnh rất đẹp, nhìn xuống thấy mây bồng bềnh bên dưới. Việc cùng bạn bè hoặc gia đình cắm trại qua đêm rồi sáng dậy "săn mây" cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Tôi mong Bản Mây được nhiều người biết đến hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên vốn có”, chị Huyền chia sẻ.

Không chỉ du khách, với người dân thôn Yến Lạc, những thay đổi này cũng tạo ra một cách nhìn mới về cảnh quan vốn đã quá quen thuộc. Những triền đồi, ngọn núi mà người dân từng đi qua trong cuộc sống hằng ngày, nay bắt đầu trở thành nơi được du khách tìm đến để trải nghiệm.

Chị Vi Hồng Thắm, thôn Yến Lạc, xã Na Rì, bảo: Đây là khu vực rất quen thuộc với người dân địa phương, nhưng mọi người đều không nghĩ có ngày nhiều người tìm đến để "săn mây", cắm trại. Khi khách đến đông hơn, đây là một lợi thế để phát triển du lịch.

Chờ khoảnh khắc của thiên nhiên

Để những chuyến đi Bản Mây của du khách thuận lợi hơn, anh Nguyễn Mạnh cùng một số người bạn tại xã Na Rì đã đứng ra kết nối và hỗ trợ. Anh chuẩn bị lều trại cho thuê, hướng dẫn đường lên, hỗ trợ các nhóm khi cắm trại và từng bước hướng dẫn người dân địa phương cùng tham gia vào những hoạt động phục vụ khách.

Bản Mây – điểm hẹn mới của những người yêu thiên nhiên.

Theo anh Mạnh, điều thu hút nhất của Bản Mây chính là cảnh quan tự nhiên. Vì vậy, cách làm du lịch hiện nay chủ yếu là khai thác vừa phải, đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người đến trải nghiệm, thay vì xây dựng quá nhiều công trình.

Anh Mạnh lý giải: Bản Mây hiện chưa phải một khu du lịch được đầu tư bài bản. Đây chủ yếu là điểm người dân và du khách tìm đến để "săn mây", cắm trại, trải nghiệm. Tôi chuẩn bị lều trại cho khách thuê, hướng dẫn mọi người lên điểm săn mây và kết nối với người dân khi có nhu cầu. Tôi muốn bà con cùng tham gia, để khi có khách đến người dân có thêm việc làm, thu nhập từ những dịch vụ phù hợp.

Khoảng thời gian từ tháng 8 là lúc lượng người quan tâm đến "săn mây" bắt đầu tăng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của loại hình trải nghiệm này là phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Không phải ngày nào du khách lên cũng gặp được biển mây.

Chính sự bất ngờ đó lại tạo nên một phần sức hấp dẫn của hành trình. Có người chọn ngủ lại trên núi, chờ sáng sớm. Có nhóm lại xuất phát từ khi trời còn chưa sáng, mang theo đồ dùng cần thiết, đi bộ hơn 1km lên điểm cao nhất, thoáng nhất để chờ khoảnh khắc mặt trời lên và những lớp mây dần hiện ra phía dưới.

Trong khoảng thời gian ấy, Bản Mây gần như không cần đến những hoạt động vui chơi được tổ chức cầu kỳ. Người ta đến để chờ một khoảnh khắc của thiên nhiên. Khi mây xuất hiện, cả triền núi trở thành một điểm ngắm cảnh rộng mở.

Những người cắm trại từ đêm hôm trước có thể thu lại lều sau khi mặt trời lên; những người đi trong ngày lại mang theo câu chuyện và những bức ảnh về biển mây trở về.

Biển mây bồng bềnh khi bình minh.

Điểm đặc biệt của Bản Mây còn nằm ở chính địa hình. Khu vực "săn mây" trên dãy núi Cô Tiên tương đối thoáng, chủ yếu là các triền đồi, không bị những cây rừng lớn che khuất. Bởi vậy, từ điểm cao có thể quan sát được không gian rộng phía dưới.

Với những người thích chụp ảnh "săn mây" hay đơn giản muốn tìm một nơi để tạm rời khỏi cuộc sống thường ngày, đây là điều không dễ tìm thấy ở những điểm du lịch được khai thác theo cách thông thường.

Từ một khu vực triền đồi quen thuộc của người dân Yến Lạc, Bản Mây đang được biết đến bởi một điều rất tự nhiên: những biển mây buổi sớm. Không phải ngày nào cũng có, không phải ai đến cũng gặp được, nhưng chính sự chờ đợi ấy khiến hành trình trải nghiệm trở nên đáng nhớ.