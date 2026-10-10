Hà Nội vào thu: Giới trẻ đổ xô 'săn' ảnh đẹp, phát sốt góc check-in thơ mộng quên lối về

Tại Công viên An Hòa, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ mang theo máy ảnh, điện thoại, lựa chọn góc chụp bên những thảm hoa violet đang khoe sắc. Trong tiết trời dịu mát, sắc hoa tím xen lẫn màu xanh của cây lá tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, thơ mộng, thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh.

Khung cảnh nhẹ nhàng thơ mộng tại Công viên An Hòa. Ảnh: Thu Ngân.

Nhiều người dành thời gian chuẩn bị trang phục, lựa chọn góc chụp và tạo dáng để có được những bức ảnh ưng ý. Có người đi cùng bạn bè, có người tranh thủ ngày nghỉ để lưu giữ hình ảnh cá nhân, nhưng điểm chung là mong muốn tận hưởng không khí mùa thu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Lê Huyền Trang chia sẻ: “Tôi đi với bạn từ sớm ra đây hít thở không khí mát mẻ của những ngày thu Hà Nội, thời tiết hôm nay khá đẹp nên tôi và bạn tôi đến Công viên An Hòa để chụp ảnh. Tôi thấy hoa violet đã tạo nên khung cảnh nên thơ cho nơi này. Mùa thu Hà Nội cứ vậy mà ngày càng đẹp hơn”.

Nhiều người đến đây chụp ảnh, tận hưởng không khí mùa thu tại Thủ đô. Ảnh: Thu Ngân.

Với chị Trang, buổi chụp ảnh không chỉ là dịp có thêm những bức hình đẹp mà còn là khoảng thời gian thư giãn, tận hưởng không gian xanh giữa nhịp sống đô thị. Trong tiết trời dễ chịu, việc đi dạo, ngắm hoa và trò chuyện cùng bạn bè cũng trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Không chỉ tại các công viên, nhiều người còn kết hợp chụp ảnh với lịch trình vui chơi, thưởng thức ẩm thực tại những địa điểm quen thuộc của Hà Nội. Khu vực Nhà thờ Lớn là một trong những điểm đến được lựa chọn nhờ không gian kiến trúc đặc trưng, các tuyến phố xung quanh và nhiều hàng quán phục vụ du khách.

Chị Nguyễn Ngọc Anh cho biết, lịch trình trong ngày của chị là chụp ảnh, ăn trưa rồi đến khu vực Nhà thờ Lớn để ăn cốm, uống trà chanh. Dù là người Hà Nội, chị không thường xuyên có thời gian đi chơi quanh khu vực trung tâm.

“Hôm nay tranh thủ mát trời nên tôi đi cùng bạn tới chụp ảnh và lưu giữ lại kỷ niệm bên nhau”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Ẩm thực của Hà Nội cũng khiến nhiều người yêu thích. Ảnh: Thu Ngân.

Câu chuyện của chị Ngọc Anh cho thấy sức hút của mùa thu không chỉ nằm ở những địa danh nổi tiếng mà còn ở cơ hội để mỗi người tạm gác lại công việc thường ngày, dành thời gian khám phá thành phố nơi mình sinh sống. Với nhiều người, một buổi dạo phố, thưởng thức món ăn quen thuộc hay cùng bạn bè chụp vài bức ảnh cũng đủ để tạo nên những kỷ niệm riêng về Hà Nội.

Nhiều bạn trẻ đi chơi, thư giãn trong tiết trời mát mẻ mùa thu. Video: Thu Ngân.

Theo anh Đặng Thế Quân, một nhiếp ảnh gia tự do, thời gian gần đây, nhu cầu chụp ảnh mùa thu Hà Nội tăng lên, thu hút cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Điều này cũng khiến khối lượng công việc của anh tăng so với thời gian trước.

Anh Quân cho biết, để có ánh sáng đẹp và hạn chế thời tiết nắng nóng, nhiều khách thường lựa chọn chụp ảnh trong khoảng từ 6h đến 9h sáng. Sau buổi chụp, mọi người có thể nghỉ ngơi, thưởng thức cốm và ngắm cảnh trước khi tiếp tục lịch trình khám phá thành phố.

Tại khu vực Nhà thờ Lớn, du khách từ khắp nơi đến check-in, tạo thêm công việc và thu nhập cho nhiều nhiếp ảnh gia tự do. Ảnh: Thu Ngân.

Một số địa điểm được nhiều người lựa chọn để thực hiện bộ ảnh mùa thu là khu vực Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất và Công viên An Hòa. Mỗi nơi mang một nét riêng, từ không gian xanh, cảnh quan thiên nhiên đến những góc phố đặc trưng, tạo điều kiện để người chụp linh hoạt lựa chọn phong cách phù hợp.

Qua từng khung hình được lưu giữ, mùa thu Hà Nội không chỉ hiện lên qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua những trải nghiệm đời thường, những cuộc gặp gỡ và tình yêu dành cho thành phố của mỗi người.