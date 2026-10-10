Thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng 'Tổ quốc'

Sáng 10/10, tại Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức chặng 7 và Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Xuân Tùng

Chặng 7 là chặng cuối của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, quy tụ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ khắp các tỉnh, thành phố. Đây cũng là dịp nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện đẹp, qua đó khẳng định tình yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo Hội, đại diện các tỉnh, thành phố; các gương cán bộ Hội, thanh niên tiêu biểu, KOL, nhà sáng tạo nội dung số, đơn vị đồng hành cùng hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô.

Đại biểu tham dự chương trình cùng hội viên, thanh niên hát vang Quốc ca, Hội ca tại lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: Xuân Tùng

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu

Khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 cấp Trung ương được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc.

Sau 5 tháng triển khai, ngọn đuốc của Hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TPHCM và Cà Mau.

Tại các địa phương, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi khó khăn, giáo dục truyền thống lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Anh Lê Hải Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam” được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước”, anh Lê Hải Long khẳng định.

Theo anh Long, giá trị lớn nhất Hành trình để lại không chỉ nằm ở những con số hay công trình, phần việc cụ thể. Thông qua Hành trình, mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Đây cũng là động lực để thanh niên nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, những giá trị được khơi dậy trên Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sẽ còn tiếp tục lan tỏa; đồng thời kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, phát huy truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng và tinh thần cống hiến, góp sức xây dựng đất nước.

Lá cờ Hội LHTN Việt Nam cùng giai điệu "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tung bay tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên không gian số

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên và cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, Hành trình được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Hơn 1.000 công trình thanh niên được triển khai, hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức trên suốt hành trình, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng.

Hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức rước ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Trong ảnh, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Hà Nội rước đuốc). Ảnh: Xuân Tùng

Các cấp bộ Hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động triển khai trong Hành trình đạt gần 60 tỉ đồng.

Trên không gian số, hơn 155.000 câu chuyện đẹp, cùng hơn 24.000 video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được lan tỏa. Các hình thức sáng tạo nội dung tiếp tục được mở rộng với các hoạt động về viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm ứng dụng AI, thu hút gần 139.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Đến thời điểm này, hành trình đạt gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên không gian số.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện thanh niên cả nước. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu cảm xúc. Các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ Hội LHTN Việt Nam, nghi thức rước đuốc và đồng diễn semaphore.

Trong đó, ngọn đuốc được trao truyền không chỉ là một nghi thức biểu tượng, mà còn là khoảnh khắc kết nối giữa các thế hệ, giữa những giá trị được hun đúc qua lịch sử với khát vọng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Từ ngọn lửa ấy, niềm tự hào được tiếp nối, trách nhiệm được trao gửi và khát vọng cống hiến được thắp lên, để hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không dừng lại ở một điểm kết thúc, mà tiếp tục được viết bằng những hành động cụ thể của tuổi trẻ Việt Nam trên chặng đường phía trước.

Hội viên, thanh niên đồng thanh quyết tâm "Thanh niên, tiến!". Ảnh: Xuân Tùng

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho 15 tập thể Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đồng thời, 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cũng được khen thưởng.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho những tỉnh thành đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trước khi diễn ra Hành trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các bộ, ngành. Cùng với các hoạt động của Hành trình, trong sáng 10/10, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.