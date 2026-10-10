Khám phá non nước Cao Bằng trong hơi thở mùa Thu

Rời khu vực trung tâm tỉnh vào buổi sáng đầu Thu, con đường về phía Pác Bó mở ra trong ánh nắng dịu. Suối Lê-nin trong xanh hiền hoà, núi Các Mác phủ màu cây lá, hang Cốc Bó nằm giữa không gian gần như tách biệt với nhịp sống bên ngoài. Đến đây vào mùa Thu, du khách có thể thong thả tản bộ bên dòng suối, tìm hiểu những dấu tích gắn với lịch sử cách mạng và cảm nhận sự giao hòa giữa cảnh sắc và ký ức.

Núi Mắt Thần mang vẻ đẹp độc đáo giữa không gian núi rừng Cao Bằng.

Rời Pác Bó, hành trình theo hướng phía Đông đưa du khách đến hồ Thang Hen và núi Mắt Thần. Không gian dần chuyển từ những khe suối, vách núi xanh mát sang các thung lũng rộng mở, nơi núi đá, mặt hồ và đồng ruộng đan xen tạo nên cảnh quan đặc trưng của miền non nước. Núi Mắt Thần nổi bật giữa thung lũng với khoảng trống tự nhiên xuyên qua thân núi, hồ Thang Hen trong xanh dịu dàng, mặt nước phẳng lặng soi bóng cây rừng. Đây là điểm thích hợp để du khách nghỉ chân, chụp ảnh và dành thời gian cảm nhận nhịp sống bình yên của vùng núi.

Với hành trình này, mùa Thu không chỉ hiện diện trong tiết trời mát dịu mà còn được cảm nhận rõ trên những cung đường nối các địa danh. Ánh nắng nhẹ, những thung lũng xanh mở ra sau mỗi khúc cua, bản làng nép dưới chân núi, đàn trâu thong thả gặm cỏ bên ruộng đồng tạo nên nhịp điệu chậm rãi đặc trưng của vùng cao. Khi thời tiết dễ chịu, du khách có thể chủ động giảm tốc độ, dừng lại ở những đoạn đường có không gian thoáng để ngắm cảnh và cảm nhận Cao Bằng qua những khoảnh khắc bình dị dọc hành trình.

Thác Bản Giốc hùng vĩ giữa sắc xanh của núi rừng mùa Thu.

Tiếp tục hành trình về phía Đông, thác Bản Giốc là điểm đến nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Những ngày này, dòng thác nhiều tầng đổ xuống, tung bọt trắng giữa màu xanh của núi rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên khoáng đạt. Sự hòa quyện giữa dòng nước mạnh mẽ, những dãy núi trùng điệp và không gian trong trẻo của mùa Thu làm nổi bật vẻ đẹp riêng của Bản Giốc, mang đến cho du khách trải nghiệm khác biệt khi khám phá Cao Bằng.

Chị Nguyễn Minh Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến thác Bản Giốc và ấn tượng nhất là cảnh quan rộng lớn, dòng thác đổ xuống giữa núi rừng tạo nên khung cảnh rất hùng vĩ. Thời tiết mùa Thu mát mẻ, thuận lợi để tham quan và ngắm cảnh. So với những hình ảnh từng xem, cảnh sắc ngoài đời mang lại cảm xúc chân thực và ấn tượng hơn nhiều. Tôi nghĩ đây là điểm đến đáng trải nghiệm khi đến Cao Bằng, nhất là với những người yêu thiên nhiên.

Rời Bản Giốc, hành trình có thể tiếp tục đến động Ngườm Ngao, nơi mùa Thu mang đến điều kiện thuận lợi để khám phá không gian bên trong lòng núi. Những khối nhũ đá qua thời gian tạo nên nhiều hình thù, đường nét khác nhau. Sau khoảng thời gian di chuyển ngoài trời, không gian mát lạnh và yên tĩnh bên trong hang tạo nên một trải nghiệm khác biệt, giúp hành trình không bị bó hẹp trong việc ngắm cảnh mà có thêm những khám phá về địa chất đặc trưng của vùng núi đá.

Làng đá Khuổi Ky là điểm dừng chân phù hợp để du khách khám phá đời sống và văn hóa bản địa.

Rời Ngườm Ngao, Khuổi Ky là điểm dừng chân phù hợp để du khách khám phá đời sống và văn hóa bản địa. Những ngôi nhà đá nằm nép bên dòng suối, tựa vào chân núi tạo nên diện mạo riêng của ngôi làng. Trong tiết trời mùa Thu mát dịu, du khách có thể thong thả tản bộ qua bản, tìm hiểu kiến trúc nhà đá, thưởng thức các món ăn địa phương hoặc lưu trú tại homestay để có thêm thời gian cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân. Không gian yên tĩnh, tiếng suối và những nếp nhà đá khiến Khuổi Ky trở thành một khoảng dừng nhẹ nhàng sau hành trình khám phá các thắng cảnh.

Mùa Thu mở ra một Cao Bằng không chỉ đẹp qua những danh thắng nổi tiếng, mà còn ở nhịp sống bình dị dọc mỗi cung đường. Đi chậm hơn, dành thời gian quan sát và lắng nghe, du khách có thể cảm nhận miền non nước theo một cách riêng, để những điểm đến không chỉ lưu lại trong những bức ảnh mà còn trở thành một ký ức đẹp sau mỗi hành trình khám phá.