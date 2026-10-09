Mùa vàng trải sóng ở Hoàng Su Phì

Dưới nắng thu, lúa chín đan xen màu xanh rừng, làm nổi bật những đường cong mềm mại trên triền dốc. Mái lán nhỏ, con đường quanh co và dòng suối giữa thung lũng khiến bức tranh thêm gần gũi. Vẻ đẹp ấy kết tinh từ bao đời người dân chắt chiu từng tấc đất, gửi vào sườn núi những mùa no ấm.

Những dải lúa chín lượn quanh sườn núi, ôm lấy nếp nhà bình yên.

Những triền lúa nối tiếp nhau trong vòng ôm của núi rừng Hoàng Su Phì

Từng bậc lúa xếp tầng, vẽ những đường cong duyên dáng trên sườn núi.

Mùa vàng trải theo những nếp ruộng, mềm mại từ chân đồi lên đỉnh.

Ruộng bậc thang uốn những vòng cung mềm mại giữa màu xanh đại ngàn.

Sắc lúa vàng xanh đan xen, dệt nên bức tranh thu nơi miền núi.

Những lớp ruộng nối nhau, đưa sắc thu lên triền núi Hoàng Su Phì.

Nắng thu thắp sáng những tầng ruộng vàng giữa màu xanh của núi rừng.