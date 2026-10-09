Mùa vàng trải sóng ở Hoàng Su Phì
Về thu, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì khoác sắc vàng óng ả, từng lớp ruộng men theo sườn núi, uốn quanh mái nhà, nối nhau như những đợt sóng giữa đại ngàn.
Dưới nắng thu, lúa chín đan xen màu xanh rừng, làm nổi bật những đường cong mềm mại trên triền dốc. Mái lán nhỏ, con đường quanh co và dòng suối giữa thung lũng khiến bức tranh thêm gần gũi. Vẻ đẹp ấy kết tinh từ bao đời người dân chắt chiu từng tấc đất, gửi vào sườn núi những mùa no ấm.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/mua-vang-trai-song-o-hoang-su-phi-post1392931.html