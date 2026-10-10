Sôi động lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2

Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2 diễn ra với chủ đề “Arabica Sơn La-Vươn tầm thế giới”. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Lễ hội diễn ra từ ngày 9-13/10, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, nhằm quảng bá thương hiệu cà-phê Arabica Sơn La, thúc đẩy phát triển ngành hàng bền vững.

Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc và các vùng cà-phê trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao giá trị, khẳng định vị thế cà-phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Người dân thưởng thức cà-phê miễn phí tại gian hàng trưng bày các sản phẩm cà-phê của xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Một trong những hoạt động trọng tâm là hội chợ triển lãm “Cà-phê Sơn La-Kết nối giá trị, phát triển bền vững”, diễn ra từ ngày 9-13/10 tại Quảng trường Tây Bắc, với 240 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà-phê, nông sản OCOP và sản phẩm du lịch của Sơn La cùng các tỉnh, thành phố.

Hoạt động trưng bày ảnh “Cà-phê Sơn La-Hành trình vươn xa” cũng góp phần giới thiệu hình ảnh vùng trồng, quá trình phát triển ngành cà-phê và những nét đặc sắc của Sơn La.

Các sản phẩm nông sản tại gian hàng của xã Yên Châu thu hút người dân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong khuôn khổ lễ hội cà-phê Sơn La cũng diễn ra cuộc thi “Arabica Master Cup” các nội dung pha chế, rang và thử nếm cà-phê. Các tour trải nghiệm “Coffee Farm Experience-Hành trình từ nông trại đến tách cà-phê” diễn ra trong các ngày 10, 12 và 13/10, đưa du khách đến tham quan những điểm du lịch và vùng cà-phê tiêu biểu của tỉnh Sơn La.

Xã Nậm Lầu mang đến nhiều sản phẩm tới lễ hội. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ngày 11/10, nhiều hoạt động đáng chú ý sẽ diễn ra, gồm giải Marathon “Arabica Sơn La” qua các cung đường vùng trồng cà-phê, hội thảo quốc tế “Phát triển cà-phê bền vững theo hướng sinh thái” và Hội nghị kết nối giao thương cà-phê Sơn La năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 10 điểm cầu trong nước và 5 điểm cầu quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp, đối tác trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Gian hàng nông sản của xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Nhiều đặc sản vùng, miền của Sơn La cũng được doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bày bán, giới thiệu tại lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ngày 12/10, lễ hội tiếp tục với hội thi “Nhà nông đua tài”. Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư, dự án của Detech dự kiến tổ chức lễ động thổ tại xã Bình Thuận. Lễ bế mạc với chủ đề “Cà-phê Sơn La-Dấu ấn và khát vọng vươn xa” sẽ diễn ra tối 13/10.

Các thiết bị bay phục vụ nông nghiệp cũng được giới thiệu, trưng bày tại lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Lễ hội được tổ chức theo định hướng phát triển cà-phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và chủ trương của tỉnh Sơn La về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà-phê bền vững theo hướng sinh thái đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Các sản phẩm cá, thịt gia súc gác bếp được chế biến theo ẩm thực﻿ của đồng bào dân tộc Thái cũng được các chủ hộ kinh doanh mang đến lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ 2. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là dịp để tỉnh Sơn La hướng tới phát huy vai trò của người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê; nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường liên kết giữa phát triển nông nghiệp với du lịch, dịch vụ.