Mãn nhãn màn trình diễn sức mạnh võ thuật của lực lượng Quân đội nhân dân

Khí thế hào hùng và các động tác khỏe khoắn trong bài thể dục của lực lượng quân đội

Nhằm hưởng ứng lễ phát động, Quân đội đã huy động 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình. Trong đó, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công đã trực tiếp thực hiện nhiều bài thể dục buổi sáng và bài quyền võ thuật ấn tượng.

Các nội dung biểu diễn thể hiện bản lĩnh, tính kỷ luật và nền tảng thể lực vượt trội của lực lượng vũ trang, đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể đến nhân dân.

Các chiến sĩ đồng diễn đầy uy lực

Đặc biệt, màn đồng diễn bài võ quyền đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân quan tâm. Các chiến sĩ với thể hình rắn rỏi cùng những động tác dứt khoát, thể hiện sự tinh nhuệ và bản lĩnh của người lính đặc công.

Bên cạnh bài quyền tay không, lực lượng vũ trang còn trình diễn các bài võ thuật sử dụng côn, gậy ngắn với sự linh hoạt, chuẩn xác và tinh thần chiến đấu cao.

Phần trình diễn với gậy ngắn, côn của các chiến sĩ

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Trung Hiếu, học viên năm thứ 4 Trường Sĩ quan Đặc công không giấu được niềm tự hào: “Nội dung biểu diễn hôm nay là niềm tự hào rất lớn của riêng mình cũng như của đơn vị và binh chủng. Dù chỉ có khoảng một tuần tập trung tập luyện sau khi nhận nhiệm vụ, toàn đội đã nỗ lực với tinh thần cao nhất để hoàn thành bài quyền”.

“Thông qua sự kiện này, chúng mình mong muốn thể hiện sức khỏe, sức mạnh của người quân nhân, qua đó truyền cảm hứng rèn luyện thể dục thể thao đến người dân trên toàn quốc”, Trung Hiếu chia sẻ.

Nguyễn Trung Hiếu tham gia biểu diễn bài quyền với những động tác đầy khí thế

Bên cạnh màn trình diễn khí thế của lực lượng Quân đội, Lễ phát động mang thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh” còn diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động phong phú như chạy đồng hành, trải nghiệm đa dạng các môn thể thao (pickleball, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, các môn dân gian...), giao lưu cùng các vận động viên tiêu biểu và tư vấn, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân.

Màn biểu diễn ấn tượng của lực lượng Quân đội nhân dân không chỉ đóng góp vào thành công chung, mang lại không khí náo nhiệt cho Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thắt chặt thêm tình cảm gắn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.