Lan tỏa giá trị văn hóa Chăm

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Tôn Thiện San - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh, các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức người Chăm cùng đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tôn Thiện San cho biết, Lâm Đồng là địa phương có đời sống văn hóa đa dạng, nơi 49 dân tộc cùng sinh sống, đoàn kết và đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển quê hương.

Trong đó, đồng bào Chăm sở hữu kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần tạo nên bản sắc riêng của địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ hội Katê có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là dịp để cộng đồng tưởng nhớ công lao các vị vua, bậc tiền nhân và tổ tiên; đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo ông Tôn Thiện San, lễ hội còn là không gian hội tụ, trao truyền những giá trị văn hóa và phong tục tốt đẹp qua nhiều thế hệ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh kỳ vọng Katê tiếp tục được bảo tồn, phát huy và từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sư cả Thông Minh Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Điều hành các nghi lễ tại lễ hội, cho biết việc duy trì tổ chức Katê hằng năm tại tháp Pô Sah Inư thể hiện sự quan tâm đối với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

Lâm Đồng khai hội Katê, tôn vinh di sản văn hóa Chăm.

Cộng đồng sẽ tiếp tục gìn giữ lễ hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, tôn giáo và tín ngưỡng đã gắn bó qua nhiều thế hệ.

Ngay sau lễ khai mạc, các chức sắc tôn giáo điều hành nghi thức nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư. Đoàn rước y trang di chuyển từ sân lễ lên tháp chính, tiếp nối bằng các nghi thức mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và đại lễ cúng mừng Katê.

Các nghi thức được tiến hành trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của cộng đồng đối với thần linh, gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt và sự no ấm.

Sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Chăm và lan tỏa giá trị di sản truyền thống.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Lễ hội Katê năm 2026 tại Lâm Đồng mang chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Bên cạnh phần lễ truyền thống, chương trình có các hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng; trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, giới thiệu ẩm thực truyền thống và tổ chức trò chơi dân gian. Các tiết mục múa Chăm, biểu diễn nhạc cụ truyền thống tạo nên không khí rộn ràng dưới chân tháp cổ.

Múa Chăm luôn là tiết mục hấp dẫn, thu hút du khách và người dân.

Đáng chú ý, triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm” giới thiệu 100 hiện vật tiêu biểu, giúp công chúng tìm hiểu thêm về lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng.

Theo truyền thống, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm được tổ chức từ ngày đầu tháng 7 theo lịch Chăm, thường rơi vào tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch. Không gian lễ hội trải dài từ đền, tháp đến các xóm làng, dòng tộc và gia đình, tạo thành chuỗi sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng sâu sắc.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Năm nay, các hoạt động tại di tích tháp Pô Sah Inư diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10. Tiếp đó, Lễ hội Katê được tổ chức tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm, xã Bắc Bình, trong hai ngày 11 và 12/10/2026.

Thông qua việc duy trì các nghi lễ và hoạt động văn hóa truyền thống, Lễ hội Katê góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị văn hóa của cha ông.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Chăm đến du khách, tạo thêm động lực phát triển du lịch văn hóa tại Lâm Đồng.

Một số hình ảnh khác: