[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 được tổ chức theo hình thức không gian mở, kết hợp các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, giao lưu và kết nối.

Chương trình phục vụ đa dạng đối tượng, từ người dân, gia đình, du khách đến doanh nghiệp và giới chuyên môn, qua đó góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Mùa lễ hội năm nay quy tụ 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng, được chia thành bốn không gian chuyên đề: Bia-rượu, trà, cà-phê và nước trái cây. (Ảnh: HƯNG LÊ)

Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày-trải nghiệm-giao lưu-kết nối.

Đến với lễ hội, người dân và du khách có cơ hội được trải nghiệm đa dạng ẩm thực các vùng miền từ bắc tới nam. (Ảnh: TRANG HÀ)

Lễ hội cập nhật những xu hướng mới của ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn; khuyến khích tiêu dùng xanh, an toàn cho sức khỏe và phát triển bền vững.

Ngay từ tối 9/10, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Đây là điểm đến thú vị, hấp dẫn cho đông đảo người dân đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chị Nguyễn Thị Mai Lan (Nguyễn Trãi, Hà Nội) chia sẻ cảm nhận: “Đây là một chương trình rất ý nghĩa giúp những gia đình làm công việc văn phòng bận rộn như nhà chị có cơ hội được khám phá ẩm thực các vùng miền ở ngay trên chính mảnh đất Hà Nội. Đó là một điều rất quý giá và xứng đáng được lan tỏa”. (Ảnh: TRANG HÀ)

Trải nghiệm trình diễn pha chế, workshop và các chương trình nghệ thuật là một trong những đặc điểm nổi bật của mùa lễ hội năm nay.

Chị Trương Thị Linh (Vạn Phúc, Hà Nội) là chủ thương hiệu Lùng Vài Tea đã có mặt tại lễ hội từ rất sớm, háo hức được giới thiệu tới mọi người về đứa con tinh thần của mình. Chị chia sẻ, tên gọi của thương hiệu cũng xuất phát từ chính quê hương của nó. Món trà được tìm thấy ở giữa lưng chừng núi Tây Côn Lĩnh ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, đã may mắn được chị cùng cộng sự tìm thấy.

Có mặt tại mùa lễ hội năm nay, chị mong muốn lan tỏa câu chuyện về sự giữ gìn và bảo tồn. Đứng trước tình trạng chung chặt đốn sau thu hái, chị Linh cùng cộng sự lại có một hướng đi mới: tìm thấy, “dưỡng thương” trong 3 năm rồi mới thu hái trở lại, trong quá trình đó vẫn tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.

Anh Ngô Văn Sơn, nhân viên kinh doanh của công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Viana, đem đến lễ hội lần này những giá trị truyền thống tưởng như đã bị lãng quên, đó là rượu nếp.

Những năm về trước, mỗi nhà thường sẽ ủ ít nhất một chum để dùng trong gia đình, chính sự gần gũi và bình dị đó đã khiến loại rượu này trở thành biểu tượng về nét truyền thống trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Những sản phẩm rượu nếp cái, nếp cầm và chuối được lên men mà không qua chưng cất nên sẽ giữ được tối đa hàm lượng chất dinh dưỡng, bên cạnh đó cũng hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa hay hô hấp.

Quầy hàng các thức uống về rau má thu hút đông đảo giới trẻ ghé thăm và thưởng thức.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy giới trẻ đang quan tâm nhiều hơn tới chăm sóc sức khỏe thể chất thông qua việc tiêu thụ các thức uống lành tính xuất xứ từ thiên nhiên.