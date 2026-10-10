Ra mắt hai công trình nghiên cứu về văn hóa Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giới thiệu về hai cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng” và “Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm một chặng đường phát triển (1981-2026)”. Ảnh: Quang Vinh.

Sự kiện ra mắt các công trình nghiên cứu nói trên nằm trong khuôn khổ Chương trình thông tin về chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam.

Hai cuốn sách góp phần hệ thống hóa các giá trị văn hóa Phật giáo, đồng thời bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam đương đại. Chia sẻ về cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng”, GS.TS Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, sức hấp dẫn của công trình không chỉ nằm ở quy mô đồ sộ, sự công phu trong nghiên cứu mà còn thể hiện ngay từ tên gọi.

GS.TS Đỗ Quang Hưng chia sẻ về cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng”. Ảnh: Quang Vinh.

Theo GS.TS Đỗ Quang Hưng, cụm từ “Thống nhất trong đa dạng” phản ánh tư duy và phương pháp tiếp cận đáng chú ý. Đây cũng là khẩu hiệu được UNESCO đề cập rộng rãi trong nhiều thập niên qua khi bàn về văn hóa toàn cầu, thể hiện định hướng tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong một chỉnh thể thống nhất.

Việc lựa chọn quan điểm này làm kim chỉ nam xuyên suốt công trình đã định hình cách tiếp cận đối với nội dung cuốn sách. Theo đó, văn hóa Phật giáo Việt Nam được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa sự phong phú, đa dạng và những yếu tố tạo nên tính thống nhất.

Cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng”. Ảnh: Quang Vinh.

GS.TS Đỗ Quang Hưng cho biết, cuốn sách đã tập trung triển khai các nội dung liên quan đến hai phương diện đa dạng và thống nhất. Cách tiếp cận này góp phần làm rõ diện mạo văn hóa Phật giáo Việt Nam, từ sự phong phú trong các biểu hiện văn hóa đến những giá trị chung tạo nên tính thống nhất.

Đối với công trình “Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm một chặng đường phát triển (1981-2026)”, PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh giá trị tư liệu của cuốn sách đối với công tác nghiên cứu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chia sẻ về cuốn sách “Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm một chặng đường phát triển (1981-2026)”. Ảnh: Quang Vinh.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, công trình tập hợp nhiều loại văn bản như quyết định, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, biên bản và ảnh tư liệu. Đáng chú ý, nhiều tài liệu trước đây chỉ được lưu giữ trong hồ sơ nội bộ, nay được hệ thống hóa và công bố, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận, khai thác.

Cuốn sách “Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm một chặng đường phát triển (1981-2026)”. Ảnh: Quang Vinh.

Được giới thiệu trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hai công trình không chỉ nhìn lại những giá trị và chặng đường phát triển đã qua mà còn góp phần lưu giữ, hệ thống hóa tư liệu, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống đương đại.