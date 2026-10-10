Không gian nghệ thuật 'Dải lụa ký ức' hút khách check-in bên hồ Hoàn Kiếm

Đông đảo người dân hào hứng check-in tại công trình kiến trúc "Dải lụa ký ức" bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vi Giáng

Trong tiết trời mùa thu Hà Nội, nhiều người hào hứng trải nghiệm tuyến đi bộ uốn lượn giữa những tán cây ven hồ Hoàn Kiếm. Hình ảnh chủ đạo của công trình là lối đi mềm mại như một dải lụa, chuyển hướng theo hệ thống cây xanh hiện hữu, được nâng nhẹ khỏi mặt đất, đưa người đi qua tầng cây thấp và thảm cỏ. Thiết kế này hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn, đồng thời duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới.

Hình ảnh Tháp Rùa và cảnh quan quen thuộc của Hồ Gươm hiện lên qua những khung hình mới. Ảnh: Vi Giáng

Những đoạn chuyển hướng và khoảng mở tạo thành điểm dừng chân để người dân, du khách trò chuyện, ngắm cảnh và chụp ảnh. Từ các vị trí khác nhau, hình ảnh mặt nước, Tháp Rùa và cảnh quan quen thuộc của Hồ Gươm hiện lên qua những khung hình mới, mang đến trải nghiệm khác biệt so với những góc ngắm cảnh thường thấy.

Cô Đặng Hà Châu (đứng bên phải) cùng bạn bè lưu giữ những khoảnh khắc mùa thu Hà Nội tại không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức". Ảnh: Vi Giáng

Bà Đặng Hà Châu (Hà Nội) chia sẻ: "Công trình “Dải lụa ký ức” được tạo nên từ những vật liệu hiện đại, nhưng cấu trúc lại rất uyển chuyển, tạo ra không gian mới để mọi người đến tham quan, chụp ảnh. Tôi đã nhiều lần đến hồ Hoàn Kiếm, nhưng hôm nay có thêm cây cầu này nên muốn trải nghiệm và lưu lại kỷ niệm nhân dịp Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Tôi thấy đây là trải nghiệm rất thú vị”.

Không gian nghệ thuật thu hút đông đảo bạn trẻ. Ảnh: Vi Giáng

Biết đến công trình qua các trang mạng xã hội, Nguyễn Mai Hương, sinh viên năm cuối Học Nông nghiệp Việt Nam, đã cùng bạn bè tìm đến khu vực Hồ Gươm để trực tiếp trải nghiệm. Mai Hương chia sẻ, không gian nơi đây đem lại sự thay đổi rõ rệt và diện mạo mới mẻ cho khu vực trung tâm Thủ đô. Việc được ngắm nhìn Hồ Gươm từ một độ cao khác mang lại những góc chụp ảnh độc đáo và trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Hệ thống nhà gương trong suốt tái hiện hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Vi Giáng

Cùng với cây cầu, hệ thống nhà gương trong suốt tái hiện hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội cũng thu hút sự chú ý. Chất liệu trong suốt và hiệu ứng phản chiếu tạo nên dấu ấn thị giác nổi bật giữa không gian xanh ven hồ. Cách thể hiện này đem đến diện mạo mới cho những hình ảnh gắn với lịch sử, ký ức đô thị, đồng thời tạo sự kết nối giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Giới trẻ thích thú ghi lại những khoảnh khắc tại điểm check-in mới bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vi Giáng

Theo Nguyễn Mai Hương, thiết kế gương phản chiếu kết hợp góc nhìn từ tuyến đi bộ “Dải lụa ký ức” khơi gợi sự tò mò, đem lại cảm giác mới mẻ. Không gian này cũng tạo thêm nhiều góc chụp ảnh khác biệt cho cô và bạn bè so với những vị trí quen thuộc quanh hồ.

Bà Nguyễn Ngọc Ký lưu giữ khoảnh khắc tại không gian mới hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vi Giáng

Bà Nguyễn Ngọc Ký (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cũng tìm đến đây trải nghiệm sau khi biết về không gian nghệ thuật mới. Theo bà, lối đi uốn lượn giữa những tán cây, kết hợp các khung gương phản chiếu mặt nước và hình ảnh Tháp Rùa, tạo nên những góc nhìn mới, hài hòa với cảnh quan di sản hồ Hoàn Kiếm.

Sự kết hợp giữa kiến trúc sáng tạo và cảnh quan xanh góp phần làm phong phú trải nghiệm tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vi Giáng

Sự kết hợp giữa “Dải lụa ký ức” và hệ thống nhà gương đem đến hai cách tiếp cận bổ sung cho nhau: Một bên mở rộng trải nghiệm ngắm cảnh hồ từ những góc nhìn khác biệt, một bên gợi nhắc dấu ấn lịch sử, văn hóa của Hà Nội qua hình ảnh 5 cửa ô. Nhờ đó, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm có thêm điểm dừng chân để người dân, du khách tương tác với các tác phẩm sắp đặt, khám phá những biểu tượng quen thuộc trong hình thức thể hiện mới.

Dòng người tấp nập trải nghiệm không gian nghệ thuật mới tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vi Giáng

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” do UBND phường Hoàn Kiếm triển khai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa. Công trình đón khách từ ngày 8-10 đến 2-12-2026. Sau thời gian trưng bày, các hạng mục lắp ghép sẽ được tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng khu vực.

Việc đưa các không gian nghệ thuật, kiến trúc mới vào khu vực hồ Hoàn Kiếm đã tạo thêm sức sống cho điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Qua những trải nghiệm trực tiếp, cảnh quan di sản không chỉ được ngắm nhìn mà còn trở thành không gian tương tác, nơi những biểu tượng Hà Nội được tiếp cận bằng góc nhìn mới, góp phần lưu giữ và lan tỏa tình yêu với Thủ đô trong những ngày tháng Mười lịch sử.