Bản lĩnh hoa hồng

Từ giọt nước mắt đến tấm huy chương lịch sử

Chúng tôi gặp lại Nguyễn Thị Tâm tại buổi giao lưu, truyền cảm hứng với học sinh Trường IVS (Hà Nội) ngày 17.10. Nửa tháng sau khi ASIAD 20 kết thúc, vết tụ máu ở mắt phải của Tâm, do cú đấm của nhà vô địch Olympic Wu Yu (Trung Quốc) trong trận chung kết ngày 2.10, vẫn còn in rõ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giao lưu với học sinh trường IVS. Ảnh: Phú Sơn

Đó không đơn thuần là dấu vết của một trận đấu mà còn phần nào cho thấy để bước lên bục nhận huy chương, Tâm cũng như nhiều VĐV khác đã phải trải qua những tháng ngày khổ luyện, đổ mồ hôi, nước mắt trên sàn tập, thậm chí cả máu trong thi đấu.

Đến với thể thao bằng niềm đam mê, Nguyễn Thị Tâm bắt đầu tập điền kinh từ năm 13 tuổi, trước khi chuyển sang boxing ở tuổi 16.

Sau nhiều năm gắn bó, cô đã không ít lần làm nên thành tích lịch sử của boxing Việt Nam với hai lần liên tiếp vô địch SEA Games, hai lần vô địch châu Á, giành HCB Giải vô địch thế giới và mới đây là tấm HCB đầu tiên của boxing Việt Nam tại ASIAD.

Đó là những thành tích đáng nể phục mà như Tâm chia sẻ, có lẽ cô có một cái duyên đặc biệt với thể thao. Nhưng để có được những tấm huy chương ấy là hành trình đầy nỗ lực, có những thời điểm tưởng chừng phải dừng lại.

Năm 2023, chỉ một tháng sau khi giành HCB Giải vô địch thế giới, Tâm bước vào SEA Games 32 với quyết tâm lớn, dù phải đôn cân thi đấu ở hạng cân không phải sở trường. Thế nhưng, ngay trận đầu gặp đối thủ Thái Lan, cô bị đứt dây chằng. Giữa không khí thi đấu sôi nổi, nóng như đổ lửa tại Campuchia, Tâm bỗng trở thành khán giả bất đắc dĩ, không thể rời căn phòng dành cho VĐV.

Phóng viên Văn Hóa vẫn nhớ như in lần đến thăm Tâm khi ấy. Các đồng đội đều đã đi thi đấu, chỉ còn cô một mình trong căn phòng trống, bên cạnh chiếc nạng hỗ trợ di chuyển.

Chấn thương được bác sĩ chẩn đoán khá nặng, khả năng trở lại thi đấu trở nên mong manh. Từ đó là những tháng ngày đằng đẵng điều trị, phục hồi, cùng nỗi lo về tương lai của một nữ võ sĩ đang ở độ chín sự nghiệp.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, Tâm không giấu được những giọt nước mắt. Cô kể đã có lúc muốn bỏ cuộc, không còn tin mình có thể trở lại. Cha cô khi ấy cũng rất lo lắng cho con gái. May mắn là bên cạnh Tâm luôn có sự động viên của các thầy, đồng đội và bác sĩ Tùng, người đã giúp cô vượt qua khủng hoảng bằng những liệu pháp điều trị và hỗ trợ tâm lý.

Từng bước, Tâm lấy lại sự bình tĩnh, niềm tin và quyết tâm trở lại sàn đấu, hướng tới ASIAD và xa hơn là cơ hội một lần nữa góp mặt tại Olympic.

Nhưng ngay trước ASIAD 20, Tâm lại phải đối diện với nỗi đau lớn khi người cha qua đời vì bạo bệnh. Người cha luôn dõi theo, lo lắng cho con gái đã không còn được chứng kiến ngày cô trở lại. Trước khi lên đường, Tâm tự hứa với cha sẽ thi đấu thật tốt.

Cựu kình ngư Vũ Thị Sen chia sẻ về lời dạy của Bác Hồ. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam

Và cô đã giữ được lời hứa ấy bằng hành trình ấn tượng tại Nhật Bản, trong đó có chiến thắng trước nhà đương kim vô địch thế giới ở bán kết, trước khi giành HCB hạng 51kg nữ sau trận chung kết với nhà vô địch Olympic Wu Yu.

Từ câu chuyện của mình, điều Nguyễn Thị Tâm muốn gửi gắm tới các học sinh không chỉ là nghị lực vượt khó, mà còn là ý thức sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi chiến thắng đôi khi không phải là vượt qua đối thủ, mà quan trọng hơn là chiến thắng chính mình, không dễ dàng từ bỏ trước khó khăn, nghịch cảnh.

Những chia sẻ chân thành ấy đã khiến nhiều học sinh xúc động và có thêm động lực để học tập, theo đuổi ước mơ.

Những bông hồng làm nên sức mạnh

Nguyễn Thị Tâm là một trong những nữ VĐV tiêu biểu đã có đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà. Nhìn từ câu chuyện của cô, càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của các thế hệ nữ VĐV Việt Nam.

Hơn 70 năm qua, vượt qua điều kiện tập luyện thiếu thốn, những khó khăn của cuộc sống và cả định kiến về giới, họ đã bền bỉ cống hiến, góp phần đưa thể thao Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Gần đây nhất, tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, cả ba tấm HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam đều do các nữ VĐV giành được, ở các nội dung kata đồng đội nữ môn karate, đôi nữ và quadrant nữ môn cầu mây.

Cùng với đó là những tấm huy chương quý giá ở nhiều môn thi đấu khác. Theo cựu danh thủ Lê Thế Thọ, ASIAD 20 xứng đáng được gọi là kỳ Á vận hội của phụ nữ Việt Nam.

Nhưng để có được vị thế hôm nay, các thế hệ nữ VĐV đã trải qua một hành trình không ít gian nan. Ở tuổi 78, cựu kình ngư Vũ Thị Sen, người từng giành HCV 200m ếch và phá kỷ lục tại Đại hội thể thao Ganefo năm 1966, vẫn xúc động khi nhớ lại những năm tháng thi đấu trong điều kiện đất nước còn chiến tranh.

Thế hệ của bà đến với thể thao bằng tình yêu Tổ quốc, mong muốn được đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Hai lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà luôn ghi nhớ lời Người căn dặn rằng dù giành HCV cũng không được kiêu ngạo.

Em gái bà, cựu kình ngư Vũ Thị Men, nhớ lại những buổi tập bơi trên sông Hồng trong điều kiện thiếu thốn, có khi bị đỉa bám đầy người. Cựu VĐV, HLV điền kinh Hoàng An cũng không quên những ngày các VĐV phải sinh hoạt dưới gầm sân vận động Hàng Đẫy, chịu cái nóng mùa hè và giá rét mùa đông.

Với những người đã đi qua thời kỳ ấy, điều đáng mừng nhất là thế hệ hôm nay được tập luyện, thi đấu trong hòa bình, với những điều kiện mà lớp người đi trước từng mơ ước.

Không chỉ vượt qua khó khăn về vật chất, các nữ VĐV còn phải đối diện với những định kiến về ngoại hình và giới tính. Cựu kỷ lục gia chạy vượt rào Vũ Bích Hường từng bị nhận xét về vóc dáng, làn da rám nắng, thậm chí bị nhầm là nam giới.

Nhưng những lời đánh giá ấy không khiến bà từ bỏ niềm đam mê và khát vọng cống hiến. Bởi với những người phụ nữ đã lựa chọn thể thao, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở ý chí, bản lĩnh và những giá trị họ tạo ra bằng chính nỗ lực của mình.

Từ những buổi tập trên sông Hồng, những ngày tháng gian khó dưới gầm sân Hàng Đẫy đến các đấu trường thể thao hiện đại hôm nay là cả một hành trình dài. Mỗi thế hệ có những thử thách riêng, nhưng ở họ luôn có điểm chung: Tình yêu thể thao, tinh thần vượt khó và mong muốn được cống hiến cho đất nước.

Những tấm huy chương vì thế không chỉ ghi nhận thành tích, mà còn chứa đựng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh thầm lặng.

Câu chuyện của Nguyễn Thị Tâm tiếp tục nối dài tinh thần ấy. Vết bầm trên khóe mắt rồi sẽ mờ đi, nhưng tấm HCB lịch sử cùng hành trình vượt qua chấn thương, mất mát để trở lại của cô sẽ còn được nhắc nhớ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, đó cũng là dịp để thêm trân trọng những đóng góp của các nữ VĐV cho thể thao nước nhà.

Từ câu chuyện của những người phụ nữ giàu nghị lực ấy, mỗi người trẻ cũng có thể tìm thấy một bài học cho hành trình trưởng thành của mình: Biết trân trọng những gì đang có, sống có trách nhiệm và kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và tình yêu thương của gia đình.