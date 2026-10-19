Asian Para Games 2026: Lê Văn Công mang HCB đầu tiên về cho đoàn Việt Nam

Ở nội dung 49kg nam, Lê Văn Công bước vào cuộc cạnh tranh huy chương với đối thủ đáng gờm Omar Qarada (Jordan). Lực sĩ Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi chinh phục thành công mức tạ 171kg.

Tuy nhiên, Qarada thể hiện phong độ ấn tượng với các mức tạ 174kg và 176kg, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành HCV. Trước sức ép từ đối thủ, Lê Văn Công không thành công ở lần cử mức 176kg.

Lực sĩ Lê Văn Công (bìa trái) giành thành tích xuất sắc. Ảnh: chụp màn hình

Trong nỗ lực cạnh tranh ngôi vô địch, lực sĩ Việt Nam quyết định nâng mức tạ lên 178kg ở lần cử cuối cùng nhưng không thể hoàn thành. Chung cuộc, Lê Văn Công giành HCB với thành tích 171kg, trong khi Omar Qarada đoạt HCV với mức tạ 176kg.

Dù chưa thể giành ngôi cao nhất, tấm HCB của Lê Văn Công vẫn là dấu mốc đáng chú ý của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay. Thành tích này cũng giúp anh cải thiện thứ hạng huy chương so với HCĐ giành được ở kỳ Asian Para Games trước.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn. Sau tấm HCB của Lê Văn Công, đoàn Việt Nam tiếp tục kỳ vọng giành thêm huy chương ở các môn cử tạ, bơi và điền kinh.