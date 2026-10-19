HLV tuyển Nhật Bản từ chối Malaysia, chọn châu Âu

Giới đại diện huấn luyện viên vừa bác bỏ thông tin Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp cận Hajime Moriyasu để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030. Chiến lược gia 58 tuổi được cho là muốn sang châu Âu làm việc sau khi kết thúc hợp đồng với Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) vào ngày 28/2/2027.

Theo truyền thông Nhật Bản, trong đó có Nikkan Gendai và Sakanowa, Moriyasu muốn thử sức tại một câu lạc bộ châu Âu thay vì tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này được cho là đặt mục tiêu trở thành huấn luyện viên người Nhật đầu tiên nắm quyền tại một câu lạc bộ ở lục địa già.

Ngay cả khi Moriyasu thay đổi kế hoạch, Malaysia cũng khó đáp ứng yêu cầu tài chính của ông. Mức lương hơn 10 triệu ringgit mỗi năm của chiến lược gia người Nhật được cho là vượt quá khả năng chi trả của FAM.

Moriyasu dẫn dắt tuyển Nhật Bản từ năm 2018, từng gây tiếng vang khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Bốn năm sau, ông tiếp tục đưa đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng World Cup 2026 trước khi dừng bước trước Brazil ở vòng 32 đội. Hợp đồng của Moriyasu dự kiến kết thúc sau Asian Cup 2027.

Thông tin về tương lai Moriyasu xuất hiện giữa lúc bóng đá Malaysia gặp nhiều khó khăn. Đội tuyển nước này rơi xuống vị trí thứ 133 trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời mất vé dự Asian Cup 2027 vì những sai phạm liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia hiện do Tan Cheng Hoe tạm quyền đảm nhiệm. Ông trở lại dẫn dắt đội tuyển từ tháng 6, sau khi Peter Cklamovski chấm dứt hợp đồng để chuyển sang Salford City tại Anh. FAM vẫn đang tìm kiếm phương án lâu dài nhằm giúp đội tuyển ổn định lực lượng và khôi phục sức cạnh tranh sau giai đoạn đầy biến động.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.