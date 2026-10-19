Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAN Para Games 5

Tranh tài ở hạng cân 49kg nam, Lê Văn Công phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có đương kim vô địch Paralympic Qarada Omar (Jordan). Ở lượt cử đầu tiên, Qarada Omar nâng thành công mức tạ 174kg, Lê Văn Công đạt 171kg, xếp thứ hai, còn Chen Liuxun (Trung Quốc) đứng thứ ba với mức tạ 157kg.

Vận động viên Lê Văn Công thi đấu sáng 19/10. Ảnh: HT.

Ở lượt cử thứ hai, Lê Văn Công không thành công với mức tạ 176kg. Sau 3 lượt thi đấu, thành tích tốt nhất của lực sĩ Việt Nam vẫn là 171kg, giúp anh giành huy chương bạc chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về Qarada Omar với mức tạ 176kg, trong khi Chen Liuxun giành huy chương đồng với thành tích 161kg.

Lê Văn Công là một trong những vận động viên người khuyết tật thành công nhất của Việt Nam. Anh từng giành huy chương vàng Paralympic 2016, huy chương bạc Paralympic 2020 và huy chương đồng Paralympic 2024. Năm 2023, lực sĩ Việt Nam giành huy chương vàng Giải vô địch thế giới. Tại ASIAN Para Games 4, anh đoạt huy chương đồng và nhiều năm liền vô địch SEA Games.

Vận động viên Lê Văn Công đoạt huy chương Bạc hạng 49kg nam. Ảnh: HT.

Sau phần thi của Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục tranh tài môn cử tạ với vận động viên Nguyễn Bình An ở hạng cân 54kg nam, dự kiến bắt đầu lúc 14h10 (giờ địa phương).