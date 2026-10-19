Xác định đội đại diện Việt Nam dự giải nữ C1 châu Á 2027/28

Tại vòng 13 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T cống hiến trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Thái Nguyễn T&T hai lần vươn lên dẫn trước và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

CLB nữ TP.HCM I 8 lần liên tiếp vô địch quốc gia và sẽ đại diện Việt Nam tham dự C1 châu Á 2027/28

Dù thua trận, CLB nữ TP.HCM I vẫn đạt mục tiêu là giành chức vô địch giải sớm hai vòng đấu, trong khi Thái Nguyên T&T và Hà Nội I tiếp tục cạnh tranh vị trí á quân ở các vòng còn lại.

Đây là lần thứ 8 liên tiếp CLB TP.HCM I vô địch giải bóng đá nữ quốc gia và là lần thứ 15 đội bóng đăng quang tại đấu trường này, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ TP.HCM.

Đáng chú ý, với chức vô địch đạt được, nữ TP.HCM I sẽ đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League - C1 châu Á mùa giải 2027/28.

Đây là cơ hội để đội tiếp tục khẳng định năng lực tại đấu trường châu lục, góp phần nâng cao vị thế bóng đá nữ Việt Nam trên trường quốc tế.