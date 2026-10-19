Hơn 1.700 vận động viên các trường Quân đội tham gia Hội thao thể thao

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao dự và chủ trì lễ khai mạc.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực tặng cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Việt Trung

Tham dự Hội thao có hơn 1.700 vận động viên đến từ 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội, tranh tài ở 9 môn thể thao, gồm: 5 môn thể thao Olympic (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn) và 4 môn thể thao quân sự (chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m).

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, Hội thao là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội; đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu động viên các đội thi. Ảnh: Việt Trung

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Lực, hoạt động rèn luyện thể lực có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm sức cơ động, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ sĩ quan tương lai. Việc thường xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao ý chí và tinh thần vượt khó cũng có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình học tập, công tác, huấn luyện và chỉ huy bộ đội sau này.

Hội thao còn là cơ sở để đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu các học viện, trường sĩ quan, trường đại học kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của đơn vị. Đây đồng thời là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng giữa các nhà trường trong toàn quân.

Khai mạc Hội thao. Ảnh: Việt Trung

Để Hội thao đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị, nhà trường liên quan tiếp tục chuẩn bị chu đáo cho từng trận đấu, từng nội dung thi đấu; điều hành hội thao đúng kế hoạch, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế hội thao và các quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đối với những nội dung phát sinh khiếu nại, Trưởng ban tổ chức hội thao yêu cầu nghiên cứu kỹ quy chế, kết quả thi đấu; chỉ đạo lực lượng trọng tài xem xét chi tiết, kể cả thông qua băng hình, để đánh giá chính xác, chặt chẽ, đúng luật, điều lệ và quy tắc thi đấu. Những vấn đề khó phải báo cáo Trưởng ban tổ chức xem xét, quyết định.

Đối với lực lượng trọng tài, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu nắm chắc luật, điều lệ, quy tắc của từng nội dung; nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành chặt chẽ, xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả; đánh giá kết quả công minh, khách quan, trung thực, chính xác và kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả thi đấu.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi. Ảnh: Việt Trung

Đối với các học viện, trường sĩ quan, trường đại học tham gia Hội thao, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của ban tổ chức và các yêu cầu về bảo đảm an toàn. Các huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu đúng thành phần, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giao lưu, học hỏi; chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc thi đấu và sự điều hành của trọng tài, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Tính đến sáng 19-10, Hội thao đã ghi nhận một số kết quả nổi bật ở các nội dung chiến sĩ khỏe, cầu lông đơn và bóng chuyền khối 2. Ở môn chiến sĩ khỏe, giải Nhất toàn năng cá nhân thuộc về Vừ A Hùng (Trường Sĩ quan Chính trị) với 1.697 điểm.

Ở nội dung cầu lông đơn nam, Phan Huy Long (Trường Sĩ quan Chính trị) giành chức vô địch. Tại nội dung cầu lông đơn nữ, Nguyễn Thị Thảo Ngân (Học viện Kỹ thuật Quân sự) giành chức vô địch.

Theo kế hoạch, hội thao bế mạc ngày 23-10.