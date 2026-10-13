Tăng tốc chuẩn bị vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành

ACV đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị vận hành Cảng HKQT Long Thành theo lộ trình tăng dần quy mô khai thác, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Phan Công

Trong quý IV/2026, ACV tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, đồng bộ thiết bị, công nghệ, quy trình khai thác và nhân lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào vận hành thương mại cuối năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ACV trong giai đoạn nước rút, bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động thông suốt trên toàn mạng lưới cảng hàng không.

Theo ACV, từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra. Cùng với hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, ACV chú trọng bảo đảm sự đồng bộ giữa công trình xây dựng, hệ thống thiết bị, công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân lực, tạo nền tảng chuyển từ giai đoạn hoàn thành đầu tư sang khai thác an toàn, hiệu quả.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công trình quan trọng của dự án sân bay Long Thành trong giai đoạn hoàn thiện lắp ráp các trang thiết bị máy móc chuẩn bị công tác vận hành thử. Công trình được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn “sân bay xanh – thông minh – 5 sao quốc tế”, đáp ứng yêu cầu khai thác dài hạn và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung triển khai, đáp ứng các mốc thử nghiệm vận hành, tiếp quản và chuẩn bị khai thác. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm các hệ thống kỹ thuật, công nghệ được kết nối, vận hành đồng bộ trước khi cảng chính thức khai thác thương mại.

Trong quá trình chuẩn bị đưa Long Thành vào vận hành, ACV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện phương thức quản trị và khai thác dựa trên dữ liệu, công nghệ. Các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khai thác sân bay, thông tin chuyến bay, làm thủ tục hành khách và các giải pháp phục vụ hành khách được triển khai, nâng cấp, tích hợp tại mạng lưới cảng hàng không. Việc ứng dụng căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt cũng được tiếp tục hoàn thiện, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ.

Song song với công tác đầu tư, ACV xác định bảo đảm an toàn, an ninh hàng không là yêu cầu xuyên suốt. Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty tăng cường kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, như chim, động vật hoang dã, thiết bị bay không người lái (UAV), vật thể bay và thời tiết bất lợi; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện quy trình, quy chế bảo đảm an ninh hàng không. Những yêu cầu này tiếp tục được đặt ra trong quá trình chuẩn bị vận hành Long Thành, nhằm bảo đảm hoạt động khai thác đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và an ninh.

Bên cạnh dự án Long Thành, ACV tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng tại các cảng hàng không trực thuộc, từng bước tăng cường năng lực khai thác toàn hệ thống. Trong đó, đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã hoàn thành, đưa vào khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026; dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau được đẩy nhanh tiến độ; nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đang thực hiện các thủ tục để đưa vào khai thác.

Theo ACV, trong 9 tháng qua, toàn mạng lưới cảng hàng không do Tổng công ty quản lý phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%; sản lượng cất hạ cánh đạt 568.445 lượt, tăng 7,1%. Riêng sản lượng hành khách quốc tế đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%.

Một góc sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phan Công

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Quy mô khai thác ngày càng tăng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đầu tư hạ tầng, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không. Trong bối cảnh đó, việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào vận hành được xác định là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng không quốc gia, góp phần bổ sung năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong thời gian tới.

Việc áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất giúp tối ưu hóa dây chuyền khai thác, tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Ảnh: Phan Công

Bước vào quý IV/2026, ACV tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thiện công nghệ, quy trình khai thác và chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng cho vận hành đồng bộ. Việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ và con người được xem là yếu tố then chốt để cảng đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của ngành hàng không Việt Nam.