Lục quân Mỹ nhận pháo tự hành bánh lốp K9MH 'nhanh chóng mặt'

Lục quân Mỹ đã nhận được hệ thống pháo tự hành bánh lốp K9MH cỡ nòng 155 mm đầu tiên do Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc chế tạo, đây là bước khởi đầu của Dự án Pháo chiến thuật di động bánh lốp (MTC-W), nhằm thay thế các khẩu pháo kéo M777 đang phục vụ.

Thông tin này do Chuẩn tướng Robert Mikesh cung cấp và cho biết tổ hợp K9MH đầu tiên đã ra mắt tại Ngày hiện đại hóa Lục quân. Tiếp theo hệ thống pháo binh này sẽ trải qua các bài đánh giá thực địa để Lục quân Mỹ đưa ra nhận xét về khả năng hoạt động của nó.

Sự kiện đáng chú ý nhất là Giám đốc kỹ thuật kiêm cố vấn cấp cao của Bộ Tham mưu Lục quân Mỹ - Tiến sĩ Alexander Miller vừa công bố một bức ảnh từ Ngày hiện đại hóa Lục quân.

Bên cạnh xe tăng M1E3 Abrams, xe bọc thép XM30 BMP, AMPV, NRK và các phương tiện chiến đấu mặt đất khác còn có một khẩu pháo tự hành bánh lốp K9MH, có lẽ đây chính là tổ hợp đầu tiên được bàn giao.

Hợp đồng cung cấp pháo tự hành K9Mh được ký kết vào giữa tháng 8/2026, thời gian giao hàng dự kiến cho toàn bộ 18 khẩu ​​từ một năm rưỡi đến hai năm. Nhưng mới đây Tập đoàn Hanwha đã bàn giao nguyên mẫu đầu tiên cho Lục quân Mỹ để thử nghiệm.

Tổng cộng Lục quân Mỹ đã đặt hàng 6 nguyên mẫu K9MH với tùy chọn mua thêm 12 tổ hợp nữa theo hợp đồng trị giá lên đến 262,9 triệu USD, với yêu cầu bàn giao nhanh chóng để sử dụng trong các cuộc kiểm tra thực địa, cũng như để tiến tới sản xuất tại chỗ.

Lục quân Mỹ dự định tiến hành công tác thử nghiệm trong 4 năm, họ sẽ nghiên cứu hoạt động của các khẩu pháo tự hành bánh lốp này trong nhiều điều kiện khác nhau, dữ liệu đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để đưa ra quyết định về việc mua sắm tiếp theo.

Nếu kết quả đánh giá tốt đẹp, Lục quân Mỹ có thể đưa vào thành phần tác chiến tới 498 khẩu pháo tự hành bánh lốp theo chương trình Pháo chiến thuật di động (MTC) để thay thế lựu pháo xe kéo M777.

Đáng chú ý là năm 2025, lúc tài liệu mời thầu được công bố, K9MH từng bị loại bởi khi đó vẫn chưa có nguyên mẫu. Tuy nhiên Hanwha đã rất nhanh giới thiệu bản thử nghiệm vào tháng 3/2026 và đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ.

Ngoài độ cơ động cao so với pháo xe kéo, K9MH còn có cự ly tác chiến xa hơn. Nếu M777 với nòng dài gấp 39 lần đường kính (L/39) có tầm bắn tối đa 24,7 km với đạn thường và lên đến 40 km với đạn tăng tầm, thì K9MH với nòng L/52 dễ dàng đạt tầm bắn 40 km hoặc hơn.

Bên cạnh pháo tự hành bánh lốp, Lục quân Mỹ cũng đang tìm kiếm các loại pháo tự hành bánh xích thế hệ mới theo chương trình MTC-T.

Mục đích chính được Lục quân Mỹ đặt ra đó là nhằm thay thế những tổ hợp M109 Paladin đã quá cũ, trong đó Tập đoàn Hanwha với sản phẩm K9 Thunder nổi tiếng nhất của họ cũng đang được xem là ứng cử viên hàng đầu.