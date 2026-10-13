Hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 93/2026/VBHN-TT-BCT, hợp nhất quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước. Ảnh minh họa

Văn bản hợp nhất số 93/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 22/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước và các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quy chuẩn được hợp nhất có ký hiệu QCVN 12-9:2022/BCT, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ ANFO chịu nước có mã HS 3602.00.00. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ ANFO chịu nước trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thuốc nổ ANFO chịu nước

Theo quy chuẩn, thuốc nổ ANFO chịu nước là hỗn hợp thuốc nổ ANFO có khả năng chống chịu nước. Quy chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm, bao gồm khối lượng riêng rời, tốc độ nổ đo trong lỗ khoan, khả năng sinh công bằng bom chì, độ nén trụ chì đo trong ống thép, độ nhạy kích nổ và thời gian chịu nước.

Cụ thể, khối lượng riêng rời của thuốc nổ ANFO chịu nước phải đạt từ 0,85 đến 0,9 g/cm³; tốc độ nổ đo trong lỗ khoan từ 3.500 đến 3.800 m/s; khả năng sinh công bằng bom chì từ 300 đến 310; độ nén trụ chì đo trong ống thép không nhỏ hơn 14 mm. Sản phẩm có độ nhạy kích nổ bằng mồi nổ và thời gian chịu nước khi ngâm sâu 1 m trong nước trong ống Polypropylen (PP) không nhỏ hơn 4 giờ.

Quy chuẩn đồng thời quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật. Việc thử nghiệm được thực hiện theo yêu cầu cụ thể đối với từng chỉ tiêu, từ xác định khối lượng riêng rời, tốc độ nổ trong lỗ khoan đến khả năng sinh công bằng bom chì, độ nén trụ chì, độ nhạy kích nổ và thời gian chịu nước.

Đối với phương pháp xác định thời gian chịu nước, quy chuẩn quy định việc ngâm mẫu trong nước để kiểm tra khả năng chịu nước của thuốc nổ ANFO chịu nước. Việc thử nghiệm phải tuân thủ các yêu cầu về thiết bị, dụng cụ và trình tự thực hiện được quy định trong quy chuẩn.

Yêu cầu về đóng thỏi, bao gói và an toàn thử nghiệm

Quy chuẩn quy định thuốc nổ ANFO chịu nước được đóng thỏi với đường kính không nhỏ hơn 60 mm bằng màng Polyetylen (PE) và Polypropylen (PP). Thuốc nổ ANFO chịu nước được đóng gói trong vỏ giấy carton hoặc bao Polypropylen; khối lượng tịnh mỗi bao từ 25 kg hoặc khối lượng quy cách khác theo yêu cầu sử dụng.

Trong quá trình thử nghiệm, việc bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp tại QCVN 01:2019/BCT. Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu đối với phương tiện đo, bảo đảm phương tiện được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường trong thời gian sử dụng.

Tăng cường quản lý chất lượng và chứng nhận hợp quy

Theo quy chuẩn, thuốc nổ ANFO chịu nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trước khi lưu thông trên thị trường. Việc công bố hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy đối với thuốc nổ ANFO chịu nước sản xuất trong nước được thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7, quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5, trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, sản phẩm phải được đánh giá giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu giám sát có thể được lấy tại nơi sản xuất, trên thị trường hoặc tại cả hai địa điểm.

Thời điểm đánh giá giám sát lần đầu không vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm giấy chứng nhận bắt đầu có hiệu lực. Các lần đánh giá giám sát tiếp theo không vượt quá 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt đánh giá giám sát trước đó.

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý

Quy chuẩn yêu cầu tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc nổ ANFO chịu nước tuân thủ các quy định kỹ thuật và bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổ chức sản xuất, nhập khẩu thuốc nổ ANFO chịu nước phải đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng thuốc nổ ANFO chịu nước của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-9:2022/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

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