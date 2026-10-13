Lớp giáp bảo vệ kíp lái trên xe tăng T-90M

Khả năng sống sót của kíp lái là yêu cầu quan trọng trong thiết kế xe tăng chiến đấu chủ lực. Với T-90M, Nga tập trung cải tiến giáp bảo vệ, tháp pháo và các phương tiện hỗ trợ nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện, bám bắt và tiêu diệt trên chiến trường.

T-90M sử dụng giáp cơ bản kết hợp các module giáp phản ứng nổ Relikt. Loại giáp này được thiết kế để làm giảm hiệu quả của một số loại đầu đạn chống tăng bằng cách tạo chuyển động của các tấm vật liệu khi bị kích hoạt.

Hiệu quả bảo vệ phụ thuộc vào loại đạn tấn công, góc va chạm, vị trí trúng đạn và cấu hình giáp được lắp đặt.

Các khu vực như mặt trước thân xe, hai bên thân và tháp pháo được bảo vệ bằng những giải pháp khác nhau.

Một số xe còn được lắp thêm kết cấu dạng lồng hoặc mái che nhằm hạn chế nguy cơ từ UAV mang đầu đạn.

Tuy nhiên, những trang bị này không thay thế được giáp chính và cũng không bảo đảm xe tăng miễn nhiễm trước mọi loại vũ khí.

T-90M còn sử dụng hệ thống phóng đạn khói để tạo màn che, gây khó khăn cho đối phương trong việc quan sát và duy trì đường ngắm.

Đây là biện pháp bảo vệ gián tiếp: thay vì hấp thụ đòn đánh, xe tìm cách phá vỡ quá trình phát hiện và ngắm bắn của đối phương.

Một vấn đề đáng chú ý nằm ở cách bố trí đạn và cơ cấu nạp đạn tự động. Thiết kế này giúp giảm số thành viên kíp xe, nhưng cũng tạo ra rủi ro nếu khoang chứa đạn bị xuyên thủng và đạn phát nổ.

Mức độ thiệt hại phụ thuộc vào vị trí trúng đạn, tình trạng các khoang chứa và cách năng lượng vụ nổ lan truyền bên trong xe.

Chiến trường Ukraine cho thấy những khoảng trống trong khả năng bảo vệ xe tăng, đặc biệt trước UAV tập kích từ trên cao.

Vì vậy, khả năng sống sót không thể chỉ được đánh giá bằng độ dày giáp. Trinh sát, ngụy trang, tác chiến điện tử, bộ binh bảo vệ và khả năng cơ động đều có vai trò quan trọng.

T-90M có nhiều cải tiến so với các phiên bản T-90 trước đó, nhưng vẫn phải đối mặt với giới hạn chung của xe tăng hiện đại.

Khả năng bảo vệ hiệu quả nhất là sự kết hợp giữa giáp, thiết bị cảnh giới và chiến thuật sử dụng phù hợp.